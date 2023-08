Déclaration du commissaire concernant le décès de Keith Spicer





GATINEAU, QC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à la suite du décès de Keith Spicer :

« C'est avec tristesse que j'ai appris le décès du tout premier commissaire aux langues officielles, Keith Spicer.

M. Spicer a été un joueur de premier plan lors de la naissance du régime des langues officielles. Son entrée en fonction en 1970 marque la création du Commissariat aux langues officielles. Tout au long de son mandat, l'idéal de dignité humaine qu'était pour lui le bilinguisme institutionnel et le respect mutuel des deux groupes de langue officielle a été la motivation profonde qui l'a animé.

À travers mon regard de jeune franco-manitobain, Keith Spicer représentait la vraie incarnation de la Loi sur les langues officielles. Il était une vedette, mais surtout, ma vedette. Sa vision du bilinguisme et de l'ouverture aux autres m'interpelle tout particulièrement, et cette citation de M. Spicer datant de 1976 trouve toujours écho aujourd'hui : « Aucune réforme linguistique ne saurait être acquise tant que les Canadiens ne modifieront pas, en l'espèce, leur échelle de valeurs, tant qu'ils ne cesseront pas de voir, dans l'acquisition d'une autre langue, non pas un embêtement, mais une occasion d'enrichissement. »

Le personnel du Commissariat se joint à moi pour offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Keith Spicer. »

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram.

SOURCE Commissariat aux langues officielles

24 août 2023 à 14:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :