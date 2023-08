CLÉMENT ouvre le plus grand magasin d'articles pour bébé et enfants à Ottawa





OTTAWA, ON, le 24 août 2023 /CNW/ - L'enseigne québécoise Boutiques Clément ouvre un nouveau magasin de vêtements, chaussures, accessoires et meubles pour bébés et enfants qui sera le plus grand en Ontario. Cette étape marque un moment important pour la quatrième génération de la famille Clément qui poursuit le développement et la croissance de la bannière au Canada.

« Nous sommes particulièrement ravis de procéder à l'ouverture officielle du plus grand magasin pour bébé et enfants au coeur d'Ottawa. Ce nouveau point de vente permettra de desservir encore plus efficacement notre clientèle à l'affut de produits de qualité et tendances. Cette inauguration constitue une étape de plus dans la stratégie de notre entreprise », a déclaré Jean-Philippe Clément, directeur général, Les boutiques CLÉMENT.

Stratégiquement située dans le centre commercial Bayshore Shopping Center, reconnu pour être le préféré des Ontariens offrant une proximité avec la ville de Gatineau au Québec. Cette nouvelle boutique Clément est configurée pour dynamiser l'expérience de magasinage en invitant les clients à découvrir les produits sur place, dans un environnement convivial. L'aménagement du magasin d'une superficie de 19 000 pieds carrés place les familles au coeur même sa conception.

« Le nouveau magasin Clément d'Ottawa offrira plus de 10 000 produits allant des vêtements 0-20 ans, de l'équipement pour bébé, un immense choix de chaussures, des vêtements de maternité ainsi que des produits d'allaitement répondant aux besoins des familles de la région d'Ottawa et Gatineau. », ajoute Jean-Philippe Clément.

Comme le décrit si bien sa mission, « Une histoire de famille », Clément est une entreprise fièrement québécoise dont l'offre des gammes de produits est recherchée et reconnue par les parents. Depuis plus de 80 ans, le grand spécialiste de produits pour bébé, enfants et adolescents se démarque par la qualité et l'expertise de sa solide équipe, qui tient à accompagner sa clientèle dans son expérience d'achat.

Chef de file canadien d'articles pour bébés et enfants, Clément compte aujourd'hui 30 boutiques, une boutique en ligne et emploi 500 personnes. À partir de son site web, Clément offre la livraison partout au Canada.

Des visuels du nouveau magasin sont disponibles pour téléchargement en cliquant ici.

Crédit photo : Boutiques Clément

Adresse

100, Bayshore drive

Niveau 1

Localisé dans l'ancien Sport Chek

Ottawa, Ontario

K2B 8C1

Heures d'ouverture

Lundi au samedi: 9h à 21h

Dimanche : 10h à 18h

À propos de Clément

En affaires depuis 1939, l'entreprise familiale est aujourd'hui dirigée par la quatrième génération de la famille Clément. Véritable chef de file de la vente au détail de vêtements, d'accessoires et de meubles pour bébés et enfants, CLÉMENT compte aujourd'hui 30 magasins, une boutique en ligne, et plus de 500 merveilleux employés au Québec et en Ontario.

Site Internet : www.clement.ca

