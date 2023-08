Bloomreach présente Claritytm : la première IA d'e-commerce permettant de connecter chaque client à un expert produit personnalisé presque humain ? N'importe quand et n'importe où





Bloomreach, la plateforme mettant à disposition des expériences d'e-commerce illimitées, a aujourd'hui annoncé un produit révolutionnaire pour le shopping conversationnel, conçu pour le monde du nouvel e-commerce. Propulsé par les dernières avancées en matière d'IA générative et les grands modèles de langage (LLMs), Bloomreach Claritytm entame des conversations avec les acheteurs pour offrir une expertise produit personnalisée et presque humaine, directement avec leurs marques préférées. Les entreprises connectent ces conversations directement à leurs catalogues de produits et peuvent intégrer de manière transparente des conversations individuelles sur tous les canaux, par exemple le site Web, le chat, les SMS, etc. Un premier aperçu de Bloomreach Clarity est aujourd'hui disponible lors de la diffusion en direct de la conférence de l'entreprise, Edge Summit, à 9h00 (heure du Pacifique).

Même si les achats en ligne se sont fortement développés ces dernières années, il reste encore un potentiel inexploité : en 2022, l'e-commerce ne représentait que 21 % du total des ventes au détail. Pourtant, libérer ce potentiel reste un défi pour les entreprises. Les acheteurs, qui ont souvent besoin de conseils, retardent ou abandonnent leurs achats pour se rendre en magasin ou pour effectuer de longues recherches en ligne. L'IA générative a ouvert une nouvelle voie, en créant un moyen pour les entreprises de donner aux clients la clarté dont ils ont besoin pendant leur parcours d'achat en ligne, instantanément et à grande échelle.

« Jusqu'à aujourd'hui, la technologie de l'e-commerce n'avait jamais été capable de reproduire l'expertise humaine dans l'expérience d'achat... et certainement pas à grande échelle. Bloomreach Clarity change la donne. Il met en relation le meilleur expert produit d'une entreprise avec chaque client, à la demande », a déclaré Raj De Datta, co-fondateur et PDG de Bloomreach. « Grâce à une compréhension approfondie de chaque acheteur individuel et de chaque produit du catalogue d'une entreprise, on ne parle plus ici de shopping conversationnel, mais bien d'une expertise produit fournie à chaque client. Clarity va générer des conversations multicanal véritablement efficaces qui transformeront chaque achat potentiel en une commande effectuée en toute confiance. »

Bloomreach Clarity tire parti d'un puissant moteur de données en temps réel sur les clients qui a été formé avec plus d'une décennie de données commerciales. Il obtient ainsi une compréhension unique de la façon dont les clients achètent et des performances des produits : à l'échelle mondiale, sur la base des données complètes et de l'IA intelligente de Bloomreach, et au niveau individuel, sur la base des données en temps réel d'une entreprise. Ainsi, même si Clarity fournit aux clients des informations et des produits pertinents, il donne également la priorité aux articles qu'ils seront susceptibles d'acheter réellement, aidant ainsi les entreprises à générer une croissance rapide.

Clarity offre également un contrôle et des optimisations aux entreprises lorsqu'elles présentent cette expérience conversationnelle aux clients, notamment :

La capacité des marchants à combiner leur instinct et leur expertise avec la vitesse et l'étendue de l'IA

Un ciblage en temps réel qui permet à Clarity de susciter des conversations en fonction du parcours actuel ou du segment spécifique d'un client

Des conversations personnalisées, même pour les visiteurs inconnus, basées sur le comportement de navigation

La capacité d'affiner les conversations en utilisant les directives et le ton de la marque

Bloomreach Clarity présente aux clients une nouvelle façon de faire du shopping et offre aux entreprises des opportunités de croissance illimitées. Inscrivez-vous sur notre liste d'attente pour vous joindre à la conversation avant qu'elle ne commence.

À propos de Bloomreach

Bloomreach personnalise l'expérience de l'e-commerce. Il unifie les données sur les clients et les produits en temps réel afin que les entreprises comprennent ce que veulent réellement les clients. En connectant cette compréhension à chaque canal, l'expérience d'e-commerce devient illimitée, reflétant continuellement l'évolution d'un client au fur et à mesure de ses achats. Avec l'ampleur de l'IA, cela crée un nombre infini de nouveaux parcours d'achat, une plus grande rentabilité et une croissance rapide de l'entreprise. Parmi les produits de Bloomreach, on trouve : Engagement, une plateforme d'automatisation du marketing ; Discovery, une solution de recherche pour l'e-commerce ; et Content, un système headless de gestion de contenu. La société possède plusieurs brevets en matière d'IA et sert plus de 850 marques internationales, notamment : Albertsons, Bosch, Puma et Marks & Spencer. Rendez-vous sur www.bloomreach.com pour en savoir plus.

24 août 2023 à 14:05

