Groupe AFFI annonce l'acquisition d'Abeilles Busy Bees grâce à l'obtention d'un prêt mission sociale





BOUCHERVILLE, QC, le 24 août 2023 /CNW/ - Groupe AFFI, une entreprise à vocation sociale et à but non-lucratif spécialisée en sous-traitance industrielle et en impartition logistique, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'entreprise Abeilles Busy Bees, située à Anjou, et ce, grâce à un prêt mission sociale octroyé par la Banque Nationale et Investissement Québec.

Fondé il y a plus de 50 ans, Groupe AFFI emploie quelque 700 personnes, dont une grande majorité présente des limitations fonctionnelles. Celui-ci compte plusieurs emplacements dans les régions de Montréal et de Québec.

Avec cette acquisition, Groupe AFFI accroît la portée de sa mission sociale d'offrir un environnement de travail stimulant à des personnes qui présentent des limitations fonctionnelles, augmente ses capacités d'assemblage, d'emballage, d'entreposage et de distribution, tout en améliorant l'environnement de travail du personnel de ses usines d'Anjou et de Terrebonne, qui sera réaffecté dans les locaux d'Abeilles Busy Bees.

« L'acquisition d'Abeilles Busy Bees, particulièrement complémentaire à nos activités, est la suite logique du déploiement de notre vision et de notre stratégie, soutient Patrick Biron, président directeur-général du Groupe AFFI. Grâce à cette acquisition, rendue possible avec le soutien de la Banque Nationale et d'Investissement Québec, nous augmentons la portée de nos activités et gagnons l'accès à des installations modernes, incluant des systèmes automatisés de pointe. Les retombées positives seront nombreuses tant pour nos employés que pour nos clients. C'est tout un bond en avant et je tiens à saluer le leadership et l'engagement social exceptionnel de nos deux partenaires financiers. »

« La Banque Nationale est heureuse d'offrir un prêt avec la dénomination mission sociale à Groupe AFFI en reconnaissance de sa vocation, a affirmé Isabelle Savard, vice-présidente, Stratégie d'affaires et efficacité des ventes, Entreprises, à la Banque Nationale. Ce financement, le premier à porter cette appellation chez nous, s'inscrit dans notre volonté de soutenir des organisations travaillant à l'atteinte d'objectifs ESG. En embauchant des personnes avec des limitations fonctionnelles, Groupe AFFI, acteur important de l'entrepreneuriat social au Québec, génère toute une série d'impacts socioéconomiques positifs dans les communautés où il est présent. »

« En soutenant le Groupe AFFI dans ce projet d'acquisition et de croissance, nous sommes fiers de contribuer à l'augmentation de sa productivité et à une diversification de sa clientèle, souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Avec ses partenaires de l'écosystème financier, Investissement Québec est heureux de faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises d'économie sociale et de leur donner les moyens de demeurer compétitives et pérennes. »

À propos du Groupe AFFI

Fondé en 1971, Groupe AFFI est l'une des plus importantes entreprises d'économie sociale du Québec, offrant des services diversifiés de sous-traitance industrielle et d'impartition logistique à un vaste éventail de clients de toute taille et de secteurs d'activité variés. Groupe AFFI se démarque par son statut d'organisme à but non lucratif et sa mission sociale en emploi, alors que la grande majorité de ses 700 employés présente des limitations fonctionnelles. L'entreprise existe pour que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel et s'accomplir dans un environnement de travail adapté stimulant et accueillant. Groupe AFFI exploite six sites dans les grandes régions de Montréal et de Québec et réalise notamment ses activités grâce au soutien du programme de subvention aux entreprises adaptées du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. L'entreprise détient plusieurs des certifications parmi les plus exigeantes et rigoureuses du secteur industriel, dont les certifications ISO 9001 et ISO 14001. Pour en apprendre davantage sur Groupe AFFI, consultez le groupeaffi.ca.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 30 avril 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30?000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

24 août 2023 à 12:00

