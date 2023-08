Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 70?000 $ au Duel de la Ligue élite canadienne de basketball





QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 70?000 $ au Duel de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), qui aura lieu le 26 août prochain au Centre Vidéotron de Québec. Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui. Le financement gouvernemental accordé à cet événement provient du Programme d'appui aux actions régionales du Secrétariat à la Capitale-Nationale.

À l'exception des Raptors de Toronto de la National Basketball Association (NBA), la LECB est la ligue professionnelle de basketball qui offre le calibre de jeu le plus élevé au Canada. Le soutien financier du gouvernement envers cet événement vise à consolider la place de la ville de Québec dans le réseau du sport de haut niveau, à encourager la popularité du sport chez les jeunes et à enrichir l'offre de divertissement grand public au sein de la Capitale-Nationale.

«?La réputation de la région de la Capitale-Nationale en tant qu'hôte de grands événements sportifs n'est plus à faire. Ses installations de première classe, telles que le Centre Vidéotron, permettent de proposer au public des expériences de divertissement incomparables. Ce match important permettra de mettre en valeur les exploits des vedettes du basketball canadien, au grand bonheur des amatrices et des amateurs de sport de haut niveau. Je suis certain que nous aurons un match électrisant?!?»

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

