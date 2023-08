DAS Solar figure sur la liste BNEF des fabricants mondiaux de systèmes photovoltaïques de niveau 1 (Tier 1 Global PV Manufactures) avec des modules de type N reconnus par le marché





QUZHOU, Chine, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- DAS Solar, en tant que leader de la technologie de type N, s'est classé dans la liste de niveau 1 de BloombergNEF(BNEF) des fabricants de modules photovoltaïques au troisième trimestre 2023, grâce à ses produits de série de type N à haut rendement, à sa qualité élevée et à sa grande solidité financière.

BNEF est un fournisseur de recherche stratégique de premier plan qui couvre les marchés mondiaux des matières premières et les technologies disruptives qui conduisent à la transition vers une économie à faible émission de carbone. Le classement des fabricants de modules photovoltaïques établi par BNEF est l'un des systèmes d'évaluation industrielle les plus reconnus, les plus fiables et les plus rigoureux au monde. Il est considéré comme une référence juste, objective et hautement crédible pour l'industrie et est largement reconnu par les institutions financières internationales.

En tant que marque leader de la technologie de type N, DAS Solar est la première à commercialiser une ligne de production TOPCon à l'échelle du gigawatt en Chine. Actuellement, la technologie de pointe TOPCon 3.0 Plus de DAS Solar est entrée en phase de production de masse, en s'appuyant sur les technologies i-SE, ut-PolySi et mt-Pass. La cellule a atteint un rendement impressionnant de 26,24 % en laboratoire et a établi un record mondial de tension en circuit ouvert de 730 mV. Les derniers modules de la série 3.0 de type N atteignent une puissance maximale de 640 W, avec un rendement de conversion allant jusqu'à 23 %. Sur la base d'une étude de marché et d'une analyse des tendances, DAS Solar a également poursuivi de manière stratégique cinq voies technologiques révolutionnaires : TOPCon 4.0, TBC, CSPC, TSiP et SFOS, qui constituent les cellules solaires de prochaine génération.

Face à l'essor de l'industrie photovoltaïque mondiale, DAS Solar, fondée il y a seulement cinq ans, met activement en oeuvre la stratégie de développement de la mondialisation et continue à fournir aux utilisateurs mondiaux des produits de type N à haut rendement et à haute performance, ainsi que des solutions de systèmes photovoltaïques complètes. En 2023, DAS Solar a créé des filiales en Allemagne et en Australie, étendant ses activités commerciales à l'Europe, à l'Océanie et à d'autres régions proches, apportant ainsi sa présence mondiale à plus de 60 pays et régions. Pour répondre aux besoins des consommateurs du monde entier dans diverses situations, DAS Solar continuera à l'avenir à proposer des produits et des technologies de type N innovants.

24 août 2023 à 07:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :