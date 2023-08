Infosys choisit l'icône du tennis Rafael Nadal comme ambassadeur de marque





BANGALORE, Inde et MAJORQUE, Espagne, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, annonce aujourd'hui son partenariat Rafael Nadal, pour une durée de trois ans. Reconnu dans le monde entier comme l'un des plus grands champions de tous les temps, notamment pour ses capacités d'adaptation et sa rigueur inégalée dans le tennis, Rafael Nadal incarne parfaitement l'état d'esprit et les valeurs nécessaires pour s'adapter et naviguer dans un monde en pleine transformation.

En tant que partenaire d'innovation numérique de l'ATP Tour, de Roland-Garros, de l'Open d'Australie et de l'International Tennis Hall of Fame, Infosys a largement contribué à réimaginer tout l'écosystème du tennis, qui touche plus d'un milliard de fans dans le monde entier, en s'appuyant sur l'IA, le cloud, l'analyse de données et les expériences numériques. Infosys a développé des plateformes d'analyse vidéo et statistique pour les joueurs et les entraîneurs afin de révolutionner l'entraînement. L'entreprise a également renforcé l'analyse des matchs via le lancement de plateformes de journalisme assistées par l'IA et a développé de nouvelles expériences numériques pour engager et immerger davantage les fans dans le jeu. En outre, Infosys a lancé une multitude d'innovations pour accompagner tout le volet expérienciel de l'écosystème du tennis, telles que la réalité mixte, la réalité virtuelle et les musées d'art en 3D, afin d'étendre l'histoire et l'héritage du tennis aux fans du monde entier.

La collaboration d'Infosys avec l'écosystème du tennis s'est également étendue aux communautés du monde entier. L'entreprise a par exemple, via son partenariat avec Tennis Australia, lancé un programme STEM afin de sensibiliser et d'encourager les jeunes générations à entreprendre une carrière dans cette filière et celle du sport.

Rafael Nadal déclare : « Je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec Infosys, qui s'efforce non seulement d'adapter l'expérience du tennis à notre époque, mais aussi d'offrir aux membres de nos communautés les moyens de contribuer à un avenir meilleur. Je suis ravi de la manière dont Infosys a apporté son expertise numérique à l'écosystème mondial du tennis. L'entreprise a transformé l'expérience du tennis pour un milliard de fans dans le monde et a véritablement permis à tous les joueurs du circuit de disposer d'analyses dont ils n'auraient pu que rêver il y a quelques années. Par ailleurs, l'impact qu'Infosys dispose au-delà du court - en créant la prochaine opportunité pour le grand public, les entreprises et les communautés - m'inspire profondément. J'ai la conviction que c'est bien notre contribution sociétale qui nous rassemble ; ce qui donne tout le sens à notre collaboration ».

Retrouvez ici le point de vue de Rafael Nadal sur le rôle d'Infosys dans la transformation du tennis.

Pour marquer cette première collaboration, Infosys et l'équipe d'entraîneurs de Raphael Nadal développent un outil d'analyse de match fondé sur l'IA. Cet outil personnalisé sera disponible en temps réel pour l'équipe d'entraîneurs de Nadal, afin d'obtenir des informations précieuses sur ses matchs ainsi que les données historiques de ses précédents matchs.

Salil Parekh, PDG d'Infosys, conclut : « C'est un honneur d'accueillir Rafa - l'un des champions sportifs les plus respectés au monde et un humaniste - en tant qu'ambassadeur d'Infosys. Il incarne parfaitement l'esprit d'adaptation, de résilience, de détermination et de dévouement et ce, dans toutes les situations. Une approche qui nous inspire et qui reflète nos propres aspirations à évoluer et innover en permanence, afin de rester pertinents pour nos clients ».

24 août 2023 à 06:14

