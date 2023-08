Saisir les opportunités mondiales ensemble : Huawei dévoile sa croissance et son innovation à la HDC.Together 2023





DONGGUAN, Chine, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a dévoilé une série d'actualités et d'innovations commerciales lors de sa conférence annuelle phare des développeurs, la HDC.Together, qui a eu lieu en août. Avec plus de 300 développeurs et chefs d'entreprise mondiaux présents, Huawei a souligné la croissance de HUAWEI Mobile Services (HMS), en se penchant sur ses dernières innovations et solutions de partenariat.

Huawei offre une passerelle vers les marchés internationaux

Walter Ji Rengui, président, responsable des consommateurs, du développement de l'écosystème mondial et des opérations, a déclaré : « Au cours de la dernière année, nous avons obtenu des résultats remarquables en matière d'innovation de produits et de développement commercial. Ces résultats impressionnants reflètent notre engagement à l'égard de la croissance, avec une augmentation du nombre de développeurs et de partenaires agréés à l'échelle mondiale. »

AppGallery a consolidé sa position parmi les 3 meilleurs écosystèmes d'applications mobiles mondiaux. Il a attiré 580 millions d'utilisateurs actifs mensuels, avec plus de 170 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Quick Apps et 6,35 millions de développeurs enregistrés dans le monde.

Prenant la parole lors de la HDC.Together, Atanas Raykov, vice-président responsable de la croissance chez Rakuten Viber, a déclaré : « Notre application a été l'une des premières à intégrer AppGallery et à être intégrée au HMS Core. Cette collaboration a propulsé Viber au premier plan et nous a aidés à rassembler des millions d'utilisateurs dans la région EMEA. Notre récent partenariat avec Huawei AppGallery témoigne de notre engagement à offrir des avantages exclusifs aux utilisateurs de Huawei en Europe. »

Avec Petal Ads, l'écosystème de publicité mobile de Huawei, la marque reconnaît que le nombre de fournisseurs capables d'offrir une solution globale complète aux annonceurs est encore limité. Petal Ads y voit une chance d'aider les annonceurs à faciliter les liens commerciaux dans le monde entier et à aider les régions à se mettre en relation, y compris la Chine. Sa vision est de construire un cycle économique efficace, guidé par la croissance.

Petal Ads enrichit les liens de partenariat

Lors de la cérémonie de signature de la HDC.Together de cette année, Huawei a formalisé un protocole d'accord (MOU) avec deux de ses éminents partenaires : Poly-Gamma et Andalucia Tourism.

Poly-Gamma, une société publicitaire open source, s'associe à Petal Ads pour mieux toucher les utilisateurs haut de gamme sur les marchés chinois et mondiaux, grâce à l'inventaire premium et à l'attribution innovante de la plateforme.

Des personnalités clés ont assisté à la cérémonie, telles que le directeur général Travis Dahm et le membre du conseil d'administration Salvatore Buccellato, qui ont ainsi affiché leur soutien à ce partenariat durable.

Juan Manuel Ortiz Pascual, directeur exécutif du marketing et Moisés Rubiño, directeur du marketing numérique de Turismo Andalucia ont également assisté à la cérémonie de signature. Cette décision stratégique reflète leur engagement à promouvoir cette destination touristique sur le marché chinois par le biais de Petal Ads, dès la saison des festivals de la semaine d'or.

Juan Manuel Ortiz Pascual, directeur exécutif du marketing de Turismo Andalucia, s'est exprimé sur les opportunités et les défis liés au tourisme dans la nouvelle ère de la mondialisation, et sur l'importance des touristes chinois en Espagne. Il a insisté : « atteindre avec précision et efficacité les touristes sortants potentiels de haute qualité sera la clé du marketing ».

Justin Chen, président de l'unité commerciale de publicité, Huawei Consumer Cloud Service, a déclaré : « La mission de Petal Ads est claire : fournir aux entreprises des outils efficaces et précis pour stimuler la croissance. Grâce à une gamme de solutions novatrices, nous sommes prêts à redéfinir le marketing à haute performance, tout en assurant un environnement publicitaire sécurisé pour tous. »

