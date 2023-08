BSI : L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE PEUT CONTRIBUER À ASSURER UN AVENIR FAVORABLE À L'EAU POUR LE BIEN DE l'homme ET DE LA PLANÈTE





BSI / L'étude Waterwise souligne que la lutte contre la pénurie d'eau doit être une priorité au même titre que le changement climatique.

Si rien n'est fait, 75 % de la population mondiale pourrait être confrontée à la sécheresse d'ici à 2050

PARIS, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Les niveaux de pénurie d'eau montent en flèche dans les grandes économies, notamment aux États-Unis et en Chine, alors que la consommation annuelle d'eau a augmenté d'environ 3 500 milliards de m3 dans le monde au cours du siècle dernier. Des mesures visant à accroître la circularité de l'eau grâce à la collaboration et à l'innovation à l'échelle mondiale pourraient contribuer à remédier à cette situation. Selon une nouvelle étude menée par BSI et Waterwise, cette démarche apportera des avantages plus larges, notamment en réduisant les risques de sécheresse, en soutenant les objectifs climatiques et en faisant progresser le développement social afin d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

Le rapport "Thirst for change: securing a water positive future" note que l'approvisionnement et l'utilisation de l'eau contribuent à environ 10 % des émissions mondiales de carbone, tandis que la sécheresse pourrait toucher jusqu'à 75 % de la population mondiale d'ici à 2050, ce qui signifie que les mesures prises aujourd'hui pour accroître la disponibilité de l'eau pourraient avoir un impact aussi positif sur la planète que la lutte contre la crise climatique.

Le rapport présente les principales mesures qui pourraient avoir un impact positif pour aider la société à relever ce défi, notamment en reconnaissant que la lutte contre la pénurie d'eau pourrait être une opportunité de développement durable aussi importante que la réduction du changement climatique, en permettant aux consommateurs de choisir plus facilement des produits économes en eau et en intégrant un état d'esprit d'économie circulaire.

L'étude réalisée par BSI, la société de normalisation et d'amélioration des entreprises, en partenariat avec Waterwise, un organisme de premier plan sur l'utilisation efficace de l'eau, comprend un indicateur évaluant la pénurie d'eau dans 40 pays, les États-Unis, la Chine et l'Inde recevant la note la plus élevée possible (représentant un risque plus élevé d'insécurité hydrique). En comparaison, la France et les Pays-Bas se classent à peu près au milieu des 40 pays, mais en raison de son faible niveau de ressources renouvelables et de sa forte consommation (principalement industrielle) par habitant, la France obtient une note élevée dans d'autres domaines. Bien que l'eau soit abondante sur Terre, seulement 0,5 % est disponible sous forme d'eau douce, et le rapport constate que la combinaison de la croissance démographique, du changement climatique et du développement économique stimule la demande et exerce une pression croissante et insoutenable sur cet approvisionnement.

Toutefois, signe positif, ces résultats interviennent alors que l'importance de la gestion de l'eau est reconnue.Selon un sondage commandé par BSI, deux tiers des consommateurs et 80 % des dirigeants de petites entreprises considèrent que l'eau potable et l'assainissement font partie du développement durable[i], tandis que la moitié des premiers et 44 % des seconds les placent parmi les cinq principaux problèmes sur lesquels il convient de concentrer les ressources et les efforts mondiaux.

Jonathan Chocqueel-Mangan, directeur de la stratégie et de la transformation, BSI, a déclaré : "L'eau est l'une des ressources les plus fondamentales et les plus précieuses de la planète : L'eau est l'une des ressources les plus fondamentales et les plus précieuses de la planète. Nous avons lancé ce partenariat pour mieux comprendre comment nous pouvons collaborer pour découvrir des opportunités d'améliorer la disponibilité de l'eau en fournissant des solutions qui bénéficieront aux personnes et à la planète."

"Chez BSI, nous comprenons qu'assurer un avenir sûr pour l'eau pourrait être une opportunité aussi importante que la réduction des émissions de carbone. En tant qu'organisation axée sur l'amélioration des affaires, nous espérons avoir un impact positif significatif sur la société et les organisations en faisant avancer ce débat."

L'étude montre qu'une utilisation rationnelle de l'eau peut apporter des avantages importants, notamment un accès équitable à l'échelle mondiale, en protégeant des habitats précieux et en nous rendant plus résistants au changement climatique et à la sécheresse. Elle formule une série de recommandations, notamment:

1. Reconnaître que le gaspillage de l'eau est un problème grave - reconnaître le problème et agir, les entreprises de services publics montrant la voie à suivre pour réduire les fuites dans les réseaux.

2. Veiller à ce qu'il soit facile de choisir des produits économes en eau et de faire des choix durables - par exemple en s'inspirant de pays comme l'Australie et Singapour, qui appliquent des systèmes d'étiquetage obligatoires sur l'efficacité des produits en matière d'eau, alignés sur la norme pertinente.

3. Adopter l'innovation et mieux utiliser les données - les compteurs intelligents ont le potentiel de changer la donne en matière d'économie d'eau. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni détiennent actuellement la plus grande part de marché en Europe, suivis par l'Espagne et la Scandinavie. En outre, en France, le fournisseur d'eau Eau du Grand Lyon a mis en place un réseau de compteurs intelligents en 2015, ce qui lui a permis d'économiser 1 million de m3 d'eau par an et d'augmenter l'efficacité du réseau d'eau de 8 % entre 2014 et 2018.

4. Encourager une culture de l'économie d'eau - donner la priorité à la protection de notre planète par la gestion de l'eau, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail, et dans les différents secteurs.

5. Fermer la boucle - faire du recyclage et de la réutilisation de l'eau la norme dans la mesure du possible, en utilisant des techniques telles que le recyclage et la réutilisation de l'eau dans les nouveaux bâtiments, ou la collecte des eaux de pluie.

6. Partenariat pour l'impact - Un effort de collaboration entre un large éventail d'acteurs, du gouvernement et des régulateurs à l'industrie de l'eau et, en fin de compte, nous tous en tant qu'utilisateurs de l'eau, peut nous aider à relever les défis croissants liés à la disponibilité de l'eau.

La collaboration et l'adoption d'une culture de l'économie d'eau peuvent accélérer les progrès. Le rapport présente des mesures abordables et accessibles aux particuliers, aux organisations et à la société pour faire face à la pénurie d'eau, notamment l'utilisation accrue de compteurs intelligents et l'installation de systèmes d'approvisionnement en eau alternatifs (collecte des eaux de pluie, recyclage des eaux grises) ou de solutions durables d'évacuation des eaux urbaines (SuDS) dans les nouveaux bâtiments.

Denelise L'Ecluse, directrice générale de l'assurance pour l'Europe continentale chez BSI, a déclaré : "L'eau est l'une de nos ressources les plus fondamentales, les plus précieuses et les plus sous-estimées - c'est le fil bleu qui relie notre monde - et son utilisation judicieuse peut apporter des avantages importants, en nous aidant à maintenir une bonne santé et un environnement naturel biodiversifié, en garantissant des approvisionnements alimentaires suffisants et en contribuant à la croissance économique. Mais il devient de plus en plus évident qu'il n'est pas viable que la demande en eau continue d'augmenter sans que des mesures soient prises pour garantir que nous l'utilisons à bon escient et que nous la gérons de manière efficace.

"Une grande partie de la France et de l'Europe a été touchée par la sécheresse au cours des derniers mois et nous sommes donc conscients de l'impact de la pénurie d'eau et de l'importance de la conserver. Si nous nous associons, nous pouvons transformer l'ambition en action et accélérer les progrès vers un avenir durable dans le domaine de l'eau".

Nicci Russell, directrice générale de Waterwise, a déclaré : "L'eau est essentielle à la vie : Pourtant, nous sommes confrontés à d'énormes défis dans le monde entier pour garantir la disponibilité de l'eau pour les personnes, les organisations et l'environnement. Les Nations unies signalent qu'un quart de la population mondiale vit déjà dans des pays en situation de stress hydrique. Il est de plus en plus évident que nous ne pouvons pas continuer comme avant. Ce n'est tout simplement pas durable.

"Un élément clé de la solution consiste à s'assurer que nous utilisons l'eau dont nous disposons à bon escient dans nos foyers et sur nos lieux de travail, en évitant le gaspillage d'eau. Ce faisant, nous pouvons contribuer à nous adapter aux effets du changement climatique, à atteindre le niveau zéro d'émissions, à garantir l'approvisionnement en eau des particuliers et des entreprises et à renforcer la protection et l'amélioration de l'environnement.

BSI apporte son soutien dans un certain nombre de domaines de la gestion de l'eau, y compris les plans de sécurité de l'eau, qui constituent une base essentielle pour une gestion et un contrôle efficaces des risques pour tous les types de dangers biologiques, chimiques, physiques et radiologiques.

Télécharger une copie du rapport ici : Thirst for change | BSI (bsigroup.com)

À propos de la recherche

BSI a demandé à Waterwise de rassembler des données crédibles, référencées et traçables sur la disponibilité de l'eau, l'utilisation de l'eau et les données sur l'efficacité de l'eau et le gaspillage dans un certain nombre de pays cibles. Le rapport couvre le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Australie, la France et l'Allemagne, notant qu'il s'agit de pays consommateurs nets d'eau, tout en examinant le rôle de secteurs spécifiques, notamment le commerce de détail, les secteurs de la santé et les secteurs construits. Dans la mesure du possible, les informations recueillies sont comparables d'un pays à l'autre.

L'étude a été élaborée par l'équipe d'experts de Waterwise et a fait l'objet d'une consultation avec les réseaux de partenaires internationaux de l'ONG, notamment l'American Water Association, l'International Water Association et The Water Conservancy en Australie.

L'indicateur de sécurité de l'eau de BSI, un outil créé en partenariat avec Waterwise, qui figure dans le rapport, évalue 40 pays en fonction de sept critères. Il estime que sept pays sont confrontés au risque le plus élevé possible et que des pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Australie sont confrontés à un risque moyen. Alors que la population urbaine devrait atteindre 6,7 milliards de personnes d'ici à 2050, le rapport souligne que l'utilisation rationnelle de l'eau est essentielle pour soutenir le développement économique et les besoins sociaux et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

À propos de BSI

BSI est la société de normalisation et d'amélioration des entreprises qui permet aux organisations de transformer les normes de meilleures pratiques en habitudes d'excellence, " inspirant la confiance pour un monde plus résilient ". Depuis plus d'un siècle, BSI encourage les meilleures pratiques dans les organisations du monde entier. Travaillant avec plus de 77 500 clients dans 195 pays, c'est une entreprise véritablement mondiale avec des compétences et une expérience dans tous les secteurs, y compris l'automobile, l'aérospatiale, l'environnement bâti, l'alimentation, la vente au détail et les soins de santé. Grâce à son expertise en matière de normes et de connaissances, de services d'assurance, de services réglementaires et de services de conseil, BSI aide ses clients à améliorer leurs performances, à se développer de manière durable, à gérer les risques et, en fin de compte, à devenir plus résilients.

Le partenariat avec Waterwise s'inscrit dans le cadre d'un travail interne à BSI visant à recueillir des informations sur l'impact de l'eau de l'organisation en termes de consommation et de propriété, et à identifier ce qui est fait actuellement pour préserver l'eau. Ces données seront ensuite utilisées pour définir une stratégie de préservation de l'eau à l'échelle de l'entreprise.

À propos de Waterwise

Waterwise est la principale voix indépendante au Royaume-Uni pour l'utilisation rationnelle de l'eau, dans l'intérêt des personnes et de la planète. Notre vision est que l'eau est utilisée judicieusement chaque jour, partout, par tout le monde. Nous sommes la conscience britannique en matière d'utilisation rationnelle de l'eau, au nom des personnes et de la planète, et nous sommes des experts en matière de politique, de réglementation, de recherche, de comportement et de campagnes dans ce domaine. Waterwise est une organisation dirigée par des personnes qui donne la priorité au bien-être de son personnel.

