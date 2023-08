FLO nommée finaliste pour des prix Reuters D.R.I.V.E.





Finaliste des prix Innovation et Dirigeant visionnaire (Visionary Leader), qui récompensent l'excellence dans le secteur automobile

QUÉBEC et AUBURN HILLS, Mich., le 23 août 2023 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligente, a été sélectionnée comme finaliste dans deux catégories pour les prix D.R.I.V.E Reuters Automotive 2023. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de FLO à l'égard de l'innovation, de l'expertise et d'offrir la meilleure expérience de recharge de VE à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Dans le cadre d'une initiative mondiale reconnaissant l'engagement envers l'excellence automobile, FLO est finaliste dans les catégories suivantes :

Finaliste dans la catégorie Innovation : la nouvelle borne de recharge rapide FLO Ultra. Cette catégorie récompense les organisations qui favorisent l'innovation dans l'industrie automobile. FLO Ultra, la nouvelle borne rapide de FLO, a été sélectionnée en tant que finaliste et FLO est la seule entreprise de recharge de VE nommée dans cette catégorie, mettant en évidence la place de FLO en tant que leader de l'industrie. Avec une conception intelligente qui permet une expérience de recharge ultime pour les conducteurs de VE, FLO Ultra est conçue pour maximiser la livraison d'énergie.

Finaliste de la catégorie Dirigeant visionnaire (Visionnary Leader) : Louis Tremblay , fondateur, président et chef de la direction de FLO. Cette catégorie récompense cinq dirigeants pour leur excellence et leur leadership visionnaire. Louis Tremblay a cofondé FLO en 2009 alors qu'il était étudiant en génie électrique et travaillait sur un projet de véhicule électrique. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, FLO est le plus grand réseau public de recharge de VE au Canada . Les bornes de recharge FLO sont parmi les plus fiables et les plus durables de l'industrie et sont soutenues par un réseau qui se consacre à maintenir les bornes FLO fonctionnelles et disponibles pour utilisation.

« Lorsque j'ai fondé FLO, j'avais une mission en tête : contribuer à vaincre les changements climatiques », a déclaré M. Tremblay. « Au cours des 14 dernières années, FLO a élargi l'accès à des infrastructures de recharge de VE fiables à travers l'Amérique du Nord, contribuant ainsi à atteindre nos objectifs à long terme qui consistent à offrir la meilleure expérience de recharge aux électromobilistes et à limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'accélération de l'adoption des VE. En tant qu'unique entreprise de recharge de VE figurant sur la liste des finalistes dans la catégorie Innovation, nous sommes fiers d'être nommés aux côtés de finalistes aussi impressionnants. »

FLO possède désormais trois usines au Canada et aux États-Unis. L'entreprise permet plus d'un million de sessions de recharge chaque mois et maintient un temps de disponibilité de plus de 98 %. Avec pour mission principale d'aider à vaincre les changements climatiques et d'accélérer l'adoption des VE, FLO poursuit son expansion dans toute l'Amérique du Nord. En plus de son leadership chez FLO, M. Tremblay siège au conseil d'administration de l'Alliance for Transportation Electrification (ATE), un consortium de plus de 50 fournisseurs d'énergie, constructeurs automobiles, entreprises de premier plan dans l'industrie des véhicules électriques et ONG en Amérique du Nord qui travaillent à accélérer l'adoption des VE afin de renforcer le rôle des fournisseurs d'énergies dans l'électrification des transports et de promouvoir des normes technologiques ouvertes.

« La base croissante d'utilisateurs de VE exige des solutions de recharge rapides, fiables et faciles à utiliser pour permettre aux millions de conducteurs de VE nord-américains de recharger leur véhicule et poursuivre leur route », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef de la direction des produits de FLO. « Avec la puissance nécessaire pour recharger la plupart des VE à 80 % en 15 minutes, le FLO Ultra a été conçu pour offrir l'expérience ultime de recharge de VE. En tant que finaliste dans la catégorie Innovation, la borne FLO Ultra confirme une fois de plus sa place dans le secteur de la recharge des VE en tant que meilleure borne de sa catégorie, avec l'expérience utilisateur au coeur même de sa conception »

« Le travail de FLO dans la création de corridors de recharge pratiques et fiables à travers l'Amérique du Nord, grâce à FLO Ultra et à l'ensemble de notre gamme de produits, accélère non seulement l'adoption des VE, mais ouvre la voie vers une économie à faibles émissions de carbone », a conclu M. Tremblay.

Les lauréats des deux prix seront annoncés le 19 octobre 2023. Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez flo.com.

