Trois nouveaux projets de traitement d'eau ajoutent 8,5 M$ au carnet de commandes de WTS





(TSX : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Technologies de traitement d'eau et Services (WTS) a récemment remporté trois nouveaux projets de traitement d'eau, incluant des applications d'eau potable, d'eaux usées et de réutilisation d'eau, totalisant 8,5 M$. Ces projets témoignent de la demande grandissante de besoins en eau de toutes sortes et portent le carnet de commandes de WTS à 64,0 M$.

La Société a obtenu un contrat visant à fournir un système industriel d'ultrafiltration (UF) à un client récurrent et confidentiel qui opère dans l'ouest des États-Unis. Ce projet comprend un système à deux trains destiné à produire 4 MGD (15?142 m3/jour) d'eau utilisée pour les tours de refroidissement. Dans le cadre de ce projet unique, H 2 O Innovation fournira également un deuxième train d'UF pour le traitement des eaux usées de lavage à contre-courant afin d'améliorer la récupération globale du système. « Nous sommes très heureux de collaborer de nouveau avec ce client et de leur fournir un troisième système qui répondra à leurs besoins croissants en matière de traitement d'eau. Le fait que certains clients reviennent vers nous pour de nouveaux contrats témoigne non seulement de leur satisfaction, mais aussi de la confiance qu'ils accordent à nos solutions. Ces partenariats durables sont une source de fierté pour nous et nous incitent à continuer de fournir des services de qualité », a déclaré Frédéric Dugré, président, chef de la direction et cofondateur d'H 2 O Innovation.

Le second projet concerne une usine de fabrication de panneaux solaires qui utilisera un système d'UF suivi d'un système d'osmose inverse (RO) pour traiter ses eaux usées industrielles. Le système comptera trois trains de 0,5 MGD (1?893 m3/jour) pour la réutilisation d'eau dans les installations. « H 2 O Innovation prône la réutilisation d'eau et est fière de contribuer à la conservation de l'eau en collaboration avec ce nouveau client. Ce partenariat témoigne de notre engagement envers l'obtention d'un bilan positif en eau (water positivity) et des pratiques durables qui sont bénéfiques non seulement pour nos clients, mais aussi pour notre environnement », a ajouté Frédéric Dugré.

Enfin, H 2 O Innovation assurera l'agrandissement d'un système de bioréacteur à membranes (MBR) actuel, qui avait également été fourni par H 2 O Innovation en 2022, aux Chelsea Ridge Apartments à Wappingers Falls, dans l'État de New York. Le système existant est en opération depuis environ 18 mois et le client passera maintenant à la deuxième phase du projet. Cette expansion prévoit l'ajout de membranes MBR et des équipements auxiliaires nécessaires pour répondre aux besoins croissants en matière de capacité.

