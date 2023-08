J-100 : L'Abu Dhabi Finance Week 2023 s'apprête à accueillir les dirigeants de plus de 3 500 des plus grandes entreprises financières de plus de 100 pays





La série de cinq forums mondiaux sur le leadership rassemblera des dirigeants de sociétés de capital-investissement, des marchés de capitaux, des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs, des investisseurs en capital-risque, des investisseurs institutionnels, des banques d'investissement et des fintechs, qui gèrent collectivement plus de 15 000 milliards de dollars d'actifs.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième édition de l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW) qui se déroulera du 27 au 30 novembre 2023 a dévoilé des détails impressionnants sur le thème de cette année, « Investir à l'ère de la transition », s'appuyant sur les succès et les bases solides de sa première édition.

Sous le patronage de Son Altesse Sheikh Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abu Dhabi et président du conseil exécutif, et grâce à l'Abu Dhabi Global Market (ADGM), l'ADFW s'efforcera de se pencher sur les facteurs affectant les systèmes monétaires, les bouleversements technologiques, le financement de la course à la carboneutralité, les services et les installations qui en résultent et les secteurs industriels et sociaux qui ont une incidence sur le système financier mondial. Elle visera collectivement à collaborer pour maximiser les opportunités et minimiser les défis présentés au sein de l' « Ère de la transition ».

Concernant le thème pionnier de l'ADFW, Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, membre du conseil exécutif d'Abu Dhabi et président de l'ADDED et de l'ADGM, a déclaré : « Nous vivons une ère extraordinaire qui est en transition dans tous les aspects, qu'il s'agisse de progrès économiques, technologiques ou climatiques. Alors que nous faisons face aux complexités et aux défis liés à cette phase de transformation, l'ADFW agit comme une excellente plateforme pour rassembler des décideurs influents qui voient ces aspects comme des opportunités. En investissant dans l'ère de la transition, l'ADFW constitue une plateforme qui ne consiste pas seulement à s'adapter au changement, mais aussi à saisir une opportunité qui nous propulse vers un avenir meilleur et plus prospère. »

À 100 jours de l'événement, l'ADFW a mis en avant la pierre angulaire de son succès à reconnaître le véritable potentiel de la technologie, de l'innovation et du talent et la capacité d'y investir judicieusement, qui a évolué de pair avec les besoins dynamiques de l'économie mondiale. Entrer de plain-pied dans l'ère de la transition permettra d'ouvrir la voie vers un paysage financier plus fort et plus résilient grâce à ces événements organisés au sein de l'ADFW.

Le monde entier se tourne vers les Émirats arabes unis alors qu'ils accueillent la très attendue COP28 et le fameux Grand Prix d'Abu Dhabi ; l'ADFW est stratégiquement positionnée entre ces événements mondiaux et prévoit d'accueillir divers spectateurs et acteurs, dont 10 000 chefs d'entreprise, plus de 3 500 collaborateurs de grandes sociétés financières mondiales, experts de l'industrie, législateurs, régulateurs, investisseurs et banquiers de plus de 100 pays.

L'ADFW débutera avec sa cérémonie d'ouverture et présentera également le dernier sous-événement de sa série d'événements, l'Abu Dhabi Economic Forum, qui réunira des cadres supérieurs et des dirigeants en présence d'un public exclusif pour discuter de sujets macroéconomiques. La première journée verra également le début du célèbre Fortune Global Leadership Summit 2023. L'ADFW poursuivra avec la deuxième édition d'Asset Abu Dhabi, qui est en passe de devenir l'une des plus puissantes assemblées de dirigeants des marchés privés au monde.

De retour pour la 6e année consécutive en tant que plus grand festival de fintech de la région MENA, le Fintech Abu Dhabi de cette année réunira des innovateurs technologiques, des banques, des développeurs, des entrepreneurs et des investisseurs en capital de risque pour examiner l'intersection de l'innovation et de la finance et transformer l'avenir de la finance ? dans des domaines tels que les paiements, les actifs numériques, la cybersécurité, l'intégrité du marché et le crédit. Il accueillera The Regulators Summit, Blockchain Abu Dhabi, Risk4.0, A.I. Abu Dhabi et les Fintech Abu Dhabi Awards 2023.

En marge du lancement crucial de la COP28, l'édition 2023 de R.A.C.E (Régulation, Sensibilisation, Collaboration & Écosystème) s'associe à The Economist et organisera des débats essentiels sur la finance durable afin de trouver des actions concrètes à mener par les institutions financières avant-gardistes, et leur travail pour combler l'écart de capital nécessaire pour investir dans la carboneutralité. L'ordre du jour se concentre sur les éléments primordiaux évoqués dans le titre de l'événement qui sont nécessaires pour atteindre le développement durable.

Outre sa première cohorte de conférenciers, parmi lesquels l'investisseur emblématique Ray Dalio, la gestionnaire d'actifs de 1 400 milliards de dollars américains Jenny Johnson, le directeur de fonds spéculatifs Alan Howard, l'investisseuse en capital-risque chez Midas List et associée directrice de GGC Capital Jenny Lee, la présidente de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. Laura Cha, le fondateur et directeur général de KBW Ventures S.A.R. le Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud et le président de Rockefeller International Ruchir Sharma, l'ADFW a dévoilé une liste d'intervenants de premier plan supplémentaires qui seront présents à Abu Dhabi pour assister à divers événements, notamment S.E. Khaldoon Al Mubarak, directeur général et PDG du groupe Mubadala, Mohamed Alabbar, fondateur d'Emaar, Peter Orszag, directeur général de Lazard, Mohammed Alardhi, président exécutif d'Investcorp, Samir Haj-Yehia, président de Bank Leumi, S.E. Abdulrahman Al Hamidy, directeur général et président du Fonds monétaire arabe, Yoni Assia, co-fondateur et directeur général d'eToro, Atif Abdulmalik, directeur général et président du comité exécutif d'Arcapita et Bob Steers, président exécutif de Cohen & Steers. Parmi les autres conférenciers d'élite annoncés dans la première cohorte figurent également Alan Murray, cofondateur de Brevan Howard Asset Management LLP, Alan Howard, fondateur du Children's Investment Fund, Sir Christopher Hohn, président de Wamda and co-fondateur d'Aramex, Fadi Ghandour et l'ancien président de la SEC Jay Clayton.

L'ADFW enregistre actuellement ses personnes intéressées et les inscriptions seront ouvertes dans les prochaines semaines. Pour en savoir plus sur l'ADFW et pour vous inscrire, consultez le site https://www.adgm.com/events/abudhabifinanceweek2023 .

