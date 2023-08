Jackery alimente l'aventure « Capturing Tenerife » du photographe de plein air Jack Atkinson





FRANCFORT, Allemagne, 23 août 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, un leader mondial en matière de solutions innovantes d'alimentation portable et d'énergie verte, est fier d'avoir travaillé avec le National Geographic Traveller, aux côtés du photographe de plein air Jack Atkinson, alors qu'il capturait les paysages accidentés et diversifiés de l'île volcanique de Tenerife.



Jackery a fait équipe avec le photographe de plein air Jack Atkinson, qui s'est lancé dans l'exploration des régions les moins connues de Tenerife, offrant aux amateurs de voyage et de photographie les coulisses d'une séance photo sur l'île méditerranéenne, créant des clichés inspirants et attrayants pour la campagne Capturing Tenerife, le tout à l'aide du dernier Jackery Explorer.

Jack a pu explorer pleinement Arico, dans le sud-est de l'île, réputé pour son tourisme rural et ses vastes terrains vierges. Le tout nouveau générateur solaire Jackery a permis de s'assurer que tout l'équipement de camping et de photographie de Jack était bien chargé et alimenté par des panneaux solaires de pointe et un port USB pour le chargement depuis un véhicule.

Ricky Ma, responsable EMEA chez Jackery, a déclaré :

« Nous sommes ravis de présenter cette collaboration avec Jack (Atkinson). Il a été fantastique de voir comment Jack a pu mettre à l'épreuve notre tout nouveau modèle de générateur solaire tout en capturant les magnifiques paysages de Tenerife. Les lecteurs du National Geographic Traveller peuvent apprécier les photos pittoresques de l'aventure de Jack et voir comment Jackery a contribué à alimenter le voyage. Nous espérons que cela incitera les photographes en herbe et les voyageurs de toute l'Europe à se lancer dans leurs propres aventures. »

En réfléchissant à son expérience, le photographe Jack Atkinson a déclaré :

« J'ai été inspiré par les vastes paysages volcaniques, en particulier le parc national du Teide, et par la possibilité de montrer aux lecteurs du magazine un côté très différent de l'île Tenerife, très prisée des vacanciers. Le fait d'avoir le Jackery à portée de main pour alimenter non seulement mon équipement photographique, mais aussi des articles de camping essentiels dans la nature a été vraiment salvateur. Jackery m'a aidé à explorer un peu plus loin que je ne le ferais habituellement seul, ce qui m'a apporté une plus grande tranquillité d'esprit et m'a également permis de profiter de certains luxes en plein air, comme le café fraîchement moulu le matin. »

Capturing Tenerife pourra être apprécié dans son intégralité lors de sa publication le 11 août 2023 ou consulté en ligne ici : https://www.nationalgeographic.com/travel/article/paid-content-capturing-tenerife-jack-atkinson

