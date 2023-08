Feel Sharp, play Sharp : Gillette et Razer s'associent pour une collaboration ultime en matière de toilette et de gaming.





Gillettetm, la plus grande entreprise de toilette masculine au monde, et Razertm, la plus grande marque de la mode pour les gamers, se sont associés pour lancer la collaboration ultime en matière de toilette et de gaming. Les deux marques - toutes deux riches en histoire et en tradition au sein de la communauté - se rencontrent au croisement du design, de l'innovation et de la technologie de pointe pour inaugurer la série en édition limitée de produits GilletteLabs with Exfoliating Bar de la marque Razer.

Les consommateurs pourront acheter le rasoir GilletteLabs with Exfoliating Bar - dernière innovation de la marque Gillette - avec le logo emblématique du serpent à trois têtes de Razer et des marques de couleur vert acidulé, et ce dès la fin du mois d'août. En outre, les gamers et les fans peuvent coopérer avec les marques lors des plus grands événements de jeux au monde et lancer des campagnes par le biais de la liste de streamers et d'influenceurs Razer de la Gillette Gaming Alliance.

« On ne peut pas parler d'une simple coïncidence de noms avec Razer, une entreprise d'Elite gaming, et Gillette, première marque mondiale de rasoirs », a déclaré Daniel Ordonez, Global Brand Franchise Leader pour Gillette. « Nous sommes fans de Razer et de sa technologie de pointe depuis longtemps ; c'est une marque que tout le monde reconnaît à la fois dans les domaines du gaming et de la technologie. Nous sommes très heureux d'élever l'expérience du rasage et du gaming grâce à cette entreprise passionnante, qui marque une nouvelle étape pour nous dans la culture du gaming. Les gamers et les fans du monde entier vont adorer notre toute dernière collaboration : la combinaison parfaite entre la forme, la fonction et le design ».

Ces deux marques se vouent une admiration réciproque depuis longtemps : elles occupent les mêmes espaces dans le gaming, se rencontrent lors d'événements d'une année sur l'autre, et discutent de collaborations pour offrir à la communauté des gamers quelque chose qu'ils souhaiteraient utiliser. Au début de l'année, une vidéo du premier avril ? mise en ligne par Razer ? a présenté à la communauté une souris à raser, clin d'oeil subtil mais amusant à l'éventualité d'un partenariat. La vidéo a eu un franc succès, signalant aux deux marques que l'idée était excellente et qu'il était temps de concrétiser cette collaboration.

« Après la présentation du Razer Razer, le jour du poisson d'avril, nous avons été inondés de demandes pour en concevoir un. Et nous sommes très heureux de satisfaire nos fans », explique Ayesha Durante, vice-présidente et responsable mondiale du marketing chez Razer. « Cette collaboration entre deux puissances a abouti à une co-création de design, avec le meilleur de Razer et de Gillette, et un focus sur la qualité et la performance ».

Les deux marques emblématiques se réunissent autour de la plateforme « Feel Sharp, Play Sharp », soulignant l'éthique selon laquelle lorsque vous vous sentez bien, vous jouez bien, que ce soit pour le gaming ou dans la vie.

Le rasoir GilletteLabs with Exfoliating Bar permet un rasage sans effort en un seul passage. Grâce à la technologie d'exfoliation intégrée, ce rasoir est conçu pour libérer les poils coincés sous la peau tandis que le disque flexible s'adapte au visage pour une expérience de rasage ultime de Gillette.

GilletteLabs with Exfoliating Bar a surgi récemment dans les domaines les plus pertinents de la culture masculine, notamment dans les publicités diffusées lors des plus grands événements sportifs du monde et dans les lancements de certains des plus grands festivals. De plus, Gillette a mis en avant l'esthétique élégante du rasoir et a créé une demande parmi les premiers utilisateurs et acteurs de la culture. La marque est donc très heureuse d'annoncer le dernier mouvement culturel disruptif des GilletteLabs et de s'associer à Razer, l'une des meilleures entreprises de technologie de gaming de la planète.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant gillette.com/razer et suivre Gillette Gaming sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ici, ainsi que Razer ici.

À propos de Gillette :

Depuis plus de 120 ans, Gillette propose une technologie de précision et des produits d'une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs dans le monde entier. Qu'il s'agisse de rasage, de soins du corps, de soins de la peau ou de protection contre la transpiration, Gillette propose une large gamme de produits, notamment des rasoirs, des gels à raser (gels, mousses et crèmes), des soins de la peau, des après-rasages, des anti-transpirants, des déodorants et des produits de douche. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières actualités sur Gillette, consultez le site suivant www.gillette.com. Pour voir notre sélection complète de produits, consultez le site suivant www.gillette.com. Suivez Gillette surTwitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble :

P&G est au service des consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de premier plan, avec notamment, Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G mène des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Consultez le site suivant http://www.pg.com pour obtenir les actualités et informations récentes sur P&G et ses marques. Pour d'autres informations sur P&G, visitez notre site Web à l'adresse suivante www.pg.com/news.

À propos de Razer :

Razertm est la première marque de mode de vie au monde. Faite our les gamers, par les gamers. La marque Razer au serpent à trois têtes est l'un des logos les plus reconnus dans les communautés mondiales de gamers et d'e-sports. Avec des fans présents sur tous les continents, l'entreprise a conçu et créé le plus grand écosystème de matériels, de logiciels et de services orienté gamers.

Le matériel primé de Razer comprend des périphériques gaming haute performance et des ordinateurs portables de gaming Blade. Avec plus de 200 millions d'utilisateurs, la plateforme logicielle de Razer comprend Razer Synapse (une plateforme d'Internet des objets), Razer Chroma RGB (un système de technologie d'éclairage RVB exclusive prenant en charge des milliers de dispositifs et des centaines de jeux et applications), et Razer Cortex (un optimiseur et un lanceur de jeux).

Razer propose également des services de paiement pour les gamers, les jeunes, les millennials et la génération Z. Razer Gold est l'un des plus grands services de paiement de jeux au monde, et Razer Fintech fournit des services fintech dans les marchés émergents.

Fondée en 2005, l'entreprise Razer possède un siège à Irvine, en Californie, et à Singapour, ainsi que des sièges régionaux à Hambourg et à Shanghai et 19 bureaux dans le monde.

