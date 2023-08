PPG choisit Limitless comme couleur de l'année 2024, inspirant des possibilités infinies





PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui que Limitless (PPG1091-3) est sa couleur de l'année 2024. Cette teinte beige miel contemporaine offre des possibilités infinies de conception et de style pour les intérieurs et les extérieurs résidentiels et commerciaux, les produits de consommation et les applications industrielles. Subtile, sophistiquée et apaisante, Limitless reflète l'évolution des préférences des consommateurs vers des couleurs plus chaudes et moins saturées, de l'automobile aux éléments architecturaux.

En plus de cette teinte signature, les experts mondiaux en couleurs de PPG ont élaboré une palette de plus de 40 teintes complémentaires, organisées en trois palettes de couleurs distinctes, ou « volumes ». La première comprend des couleurs douces et fondées ; la deuxième comprend des verts terreux, des fleurs et des bleus énergisants ; et la troisième est un magnifique mélange de couleurs enjouées et dramatiques.

Limitless, lorsqu'elle est associée aux couleurs de ces palettes, donne une impression de chaleur et d'apaisement, mais aussi d'élégance et de rigueur. L'ensemble de la collection illustre la façon dont les courants culturels sous-jacents évoluent vers l'optimisme, la créativité et l'introspection.

« Limitless est suffisamment audacieuse pour servir de couleur primaire, tout en ayant l'essence d'une couleur neutre pour jouer un rôle de soutien », a indiqué Ashley McCollum, directrice du marketing de PPG et experte mondiale en matière de couleurs, Revêtements architecturaux. « Dans l'espace architectural, nous prévoyons qu'elle deviendra rapidement l'une des plus récentes couleurs neutres en raison de sa polyvalence. »

Limitless se marie aussi bien avec des tons chauds que froids, comme les blancs nuancés, les pastels délicats, les neutres terreux, les tons joyaux adoucis et les teintes vives et audacieuses. La couleur se marie également bien avec les tons de métal noir et laiton, ainsi qu'avec les finitions argent et bronze.

« Partout dans le monde, nous observons une évolution des tons froids et profondément saturés vers des nuances plus claires et plus chaudes de rouges, de jaunes et de beiges », indique Vanessa Peterson, leader mondial du style des couleurs chez PPG, pour les revêtements industriels. « Pour les concepteurs de produits qui cherchent à se différencier et à adopter les teintes douces en vogue, Limitless a une infinité d'applications pour donner un air de modernité, allant du poli au ludique. »

Les prévisions de couleurs de PPG sont un processus exhaustif, couvrant un large éventail de segments d'utilisation finale et de régions. Pour créer la collection 2024, l'équipe de stylistes couleur de PPG a évalué les dynamiques sociales, culturelles et politiques qui influencent les tendances dans toutes les régions du monde.

« Ce que nous avons constaté lors de notre atelier annuel, c'est l'impatience des consommateurs à trouver du réconfort au milieu d'un monde chaotique, la volonté de s'affranchir des conventions et l'importance croissante accordée à la créativité, au bien-être et à l'épanouissement », a indiqué Mme McCollum. « Du point de vue de la couleur, ces sentiments font naître un penchant pour les couleurs stabilisantes et apaisantes qui procurent un sentiment de bien-être. »

NOTE DE LA RÉDACTION : Pour obtenir des images et de plus amples informations sur les tendances couleurs 2024 de PPG, visitez le site news.ppg.com/2024ColorTrends.

Pour en savoir plus sur l'influence de Limitless sur le design industriel et pour visionner une courte vidéo qui raconte l'histoire de la couleur de l'année à travers les expériences d'une jeune femme qui s'embarque dans un voyage de croissance et de découverte de soi, visitez le site https://www.ppgindustrialcoatings.com/en-US/coty2024.

22 août 2023 à 13:40

