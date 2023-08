Recovertm et Lands' End travaillent ensemble pour transformer les déchets textiles en denim durable





Lands' End, célèbre marque américaine de style de vie, a collaboré avec Recovertm, producteur mondial de fibres de coton recyclées, pour commercialiser une collection de denim à faible impact utilisant des fibres recyclées.

Les deux entreprises ont conclu un partenariat pour développer des pièces de denim durables, dans des styles intemporels pour les hommes et les femmes, et qui contiennent toutes 20 % de fibres de coton recyclées de Recover, produites à partir de chutes de déchets textiles.

L'utilisation de la fibre de coton recyclée de haute qualité de Recover permet de réduire considérablement l'impact environnemental du vêtement par rapport aux vêtements fabriqués à partir de fibres vierges, et cette collaboration montre comment les déchets textiles peuvent être réintégrés dans le système pour créer un modèle de production plus durable.

Qui plus est, l'adoption de la fibre de coton recyclée de Recover soutient l'ambition de Lands' End de devenir une entreprise plus circulaire.

Le Vice-président senior du marketing de Recovertm, Boris Mercier, a commenté : « Nous sommes ravis de collaborer avec une marque américaine emblématique telle que Lands' End, afin d'accélérer l'adoption d'initiatives durables dans le monde entier et de rapprocher la mode à faible impact du consommateur. »

Kym MAA, Vice-présidente senior des produits et du merchandising chez Lands' End, a ajouté « Lands' End s'engage à contribuer à améliorer notre environnement et à minimiser notre impact sur la terre avec l'aide de partenaires, tels que Recovertm. Nous nous réjouissons du lancement de notre collection de denim pour hommes et femmes cet automne/pendant les vacances. »

Pour se procurer les pièces Recovertm exclusives chez Lands' End, rendez-vous sur landsend.com et pour plus d'informations sur la collaboration, visitez recoverfiber.com.

À propos de Recovertm

Recovertm est une société leader spécialisée dans la science des matériaux et un producteur mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclé à faible impact et de haute qualité. Ses produits de qualité supérieure, écologiques et rentables sont créés en partenariat avec la chaîne logistique pour les détaillants et marques mondiaux, tout en offrant une solution durable afin de créer une mode circulaire pour chacun. Étant une entreprise familiale de quatrième génération, appuyée par les investissements récents de STORY3 Capital et Goldman Sachs, Recovertm a pour mission d'étendre sa technologie exclusive de manière à avoir un impact positif durable sur l'environnement et de collaborer avec les marques/détaillants et d'autres acteurs du changement afin de réaliser les objectifs de développement durable de l'industrie.

Pour plus d'informations, visitez le site www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos de Lands' End, Inc.

Lands' End, Inc. (NASDAQ : LE) est un détaillant numérique de premier plan de vêtements décontractés, de maillots de bain, de vêtements d'extérieur, d'accessoires, de chaussures, de produits pour la maison et de solutions d'uniformes. Nous proposons des produits en ligne sur www.landsend.com, dans nos propres magasins gérés par la société et par le biais de canaux de distribution tiers. Nous sommes une marque américaine classique de style de vie avec une passion pour la qualité, un service légendaire et une valeur réelle. Nous cherchons à offrir un style intemporel pour les femmes, les hommes, les enfants et la maison. Nous proposons également des produits aux entreprises et aux écoles, pour leurs employés et leurs étudiants, par l'intermédiaire du réseau de distribution Outfitters.

22 août 2023 à 10:00

