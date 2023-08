Mon Technicien fait l'acquisition d'une île privée /chalet pour le bien-être de ses employés





LAVAL, QC, le 22 août 2023 /CNW/ - Mon Technicien, une entreprise lavalloise spécialisée dans les services informatiques aux PME, est heureuse d'annoncer une initiative innovante en faveur du bien-être de ses employés. Dans le cadre de son engagement continu à offrir un environnement de travail exceptionnel, l'entreprise a récemment acquis une île privée située dans les Laurentides, dotée d'un chalet, offrant ainsi à ses employés un lieu de détente exclusif et inspirant, tout en préservant le caractère authentique de l'environnement naturel.

« Chez Mon Technicien, nous considérons nos joueurs comme notre atout le plus précieux. Nous avons toujours cherché à créer un environnement de travail qui encourage la créativité, la collaboration et le bien-être. L'acquisition de cette île/chalet est une extension naturelle de cet engagement, offrant à nos joueurs un espace pour se ressourcer, se reconnecter avec la nature et se détendre », a déclaré Sylvain Dion, président.

Le chalet est équipé de commodités pour assurer un séjour agréable et relaxant. Les employés auront la possibilité de profiter de diverses activités de loisirs telles que paddleboard, kayak, pédalo, pêche, nage, feu de camp, etc.

Le chalet est situé à proximité de Tremblant et de la Rivière-Rouge qui regorgent d'activités pour toute la famille.

L'entreprise a mis en place un système de réservation permettant à tous les employés de profiter de cette opportunité unique.

Mon Technicien attend avec impatience de voir les avantages positifs de cette initiative sur le moral, la productivité et le sentiment d'appartenance de ses employés. Cette acquisition démontre une fois de plus la volonté de l'entreprise d'investir dans le bonheur et le succès de ses employés, tout en continuant à se positionner en tant que pionnière de l'industrie. Cette initiative reflète également l'engagement de Mon Technicien à repousser les limites de l'innovation, tant sur le plan professionnel que personnel.

À propos de Mon Technicien

Mon Technicien est une entreprise offrant différents services informatiques d'infogérance adaptés aux PME de la région métropolitaine et de Laval et ses environs. En activité depuis 22 ans, Mon Technicien a su s'imposer sur le marché afin d'offrir un environnement informatique sécuritaire, fiable et performant à ses clients.

22 août 2023 à 08:00

