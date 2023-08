Remise du Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice de 2023 au Service de police de la Ville de Saint-Eustache





OTTAWA, ON, le 21 août 2023 /CNW/ - Pour bâtir des collectivités sécuritaires, il faut d'abord veiller à ce que nos jeunes ne se retrouvent pas dans le système de justice pénale. D'un océan à l'autre, les services de police et les organismes sans but lucratif sont à l'avant-garde des solutions novatrices qui éloignent les jeunes vulnérables de la criminalité. C'est pourquoi le ministère de la Justice est fier de s'allier à l'Association canadienne des policiers (ACP) et à l'Association canadienne des chefs de police (ACCP) pour décerner le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice de 2023.

Hier soir, lors de la conférence biennale de l'ACCP, l'agente Jessica Bonneville, du Service de police de la Ville de Saint-Eustache au Québec, a reçu le prix pour son leadership dans le cadre du projet Toucher le sommet. Le prix souligne les méthodes novatrices et créatives qu'elle a employées pour interagir avec les jeunes ayant eu des démêlés avec le système de justice.

Le projet Toucher le sommet est une initiative de collaboration entre le Service de police de la Ville de Saint?Eustache et l'organisme sans but lucratif Persévérons ensemble. Chaque année, le Service de police de la Ville de Saint-Eustache forme un groupe local d'élèves du secondaire aux prises avec diverses difficultés dans le but de leur inculquer le sens du devoir civique, de bâtir la confiance avec les forces de l'ordre et de les dissuader d'adopter un comportement criminel. Le projet met l'accent sur la réadaptation et la réinsertion des jeunes ayant été reconnus coupables d'une infraction criminelle. Il a contribué à réduire le taux de récidive criminelle et à garder nos collectivités en sécurité, tout en permettant aux participants d'acquérir des aptitudes qui les aideront à gérer les divers aspects de leur vie et à persévérer en vue d'atteindre un objectif. Le point culminant du projet est l'atteinte du sommet du Mont-Tremblant, une occasion pour les jeunes et les policiers de démontrer qu'ils ont évolué et persévéré malgré les difficultés.

À titre de lauréat de 2023, le Service de police de la Ville de Saint-Eustache recevra 10 000 $ du Fonds du système de justice pour les jeunes afin de soutenir son travail dans le cadre du projet Toucher le sommet. Le ministère de la Justice est fier d'appuyer le travail novateur accompli par ses partenaires et félicite le lauréat de cette année.

Citations

« Je veux souligner le travail et les efforts accomplis par le Service de police de la ville de Saint-Eustache dans le cadre du projet Toucher le sommet. Ce projet a réuni avec succès des policiers et des jeunes et a eu des effets bénéfiques dans leur collectivité. Le dévouement de l'agente Bonneville et son engagement à protéger, à servir et à guider les jeunes incarnent la créativité et l'innovation dont le système de justice pour les adolescents a besoin. »

L'honorable Arif Virani

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Il faut tout un village pour élever un enfant et la police est fière d'y jouer un rôle important. Bien que les gestes commis par un individu doivent avoir des conséquences, nous croyons qu'il est important d'envisager d'autres options que l'incarcération et le système de justice, particulièrement dans le cas des jeunes. Ce prix récompense les personnes qui innovent et s'efforcent continuellement de trouver des solutions axées sur le respect, la guérison et le soutien au moyen d'une intervention communautaire en matière de justice pour les jeunes. Félicitations au lauréat de cette année! »

Chief Danny Smyth

Président de l'Association canadienne des chefs de police



« D'un océan à l'autre, les membres du personnel policier de première ligne travaillent avec leur collectivité pour créer de nouvelles approches novatrices visant à aider les jeunes à risque. L'Association canadienne des policiers est extrêmement fière de travailler avec le ministère de la Justice pour célébrer ces réalisations qui passent trop souvent inaperçues. La lauréate de cette année, du Service de police de la ville de Saint-Eustache, est un exemple de l'excellent travail accompli dans ce domaine et est le reflet des efforts des membres civils et assermentés des forces de l'ordre qui vont régulièrement au-delà des limites de leurs fonctions. En tant que membres de la plus grande organisation de défense des forces de l'ordre du Canada, nous sommes honorés de contribuer à souligner le travail de l'agente Bonneville. »

Tom Stamatakis

Président de l'Association canadienne des policiers

Faits en bref

Le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice rend hommage aux policiers et aux autres personnes participant à une initiative policière qui, seuls ou en équipe, mettent au point, pour intervenir auprès des jeunes ayant des démêlés avec la justice, des méthodes innovatrices ou des pratiques prometteuses qui vont au-delà du système judiciaire officiel.

Le prix est présenté en collaboration avec l'Association canadienne des chefs de police et l'Association canadienne des policiers.

Le projet Toucher le sommet forme les jeunes âgés de 12 à 17 ans pendant une période de dix semaines dans l'objectif d'atteindre le sommet d'une montagne.

21 août 2023 à 13:42

