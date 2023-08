Green Street en partenariat avec Snowflake pour la fourniture en toute transparence de données sur l'immobilier commercial





--Les acteurs du marché peuvent désormais tirer parti de la puissance des données du cloud en accédant aux données et analyses de Green Street sur l'immobilier commercial en temps réel via la plateforme Snowflake--

NEWPORT BEACH, Californie, 21 août 2023 /PRNewswire/ -- Green Street , le fournisseur par excellence de renseignements et d'analyses décisionnels sur l'immobilier commercial, s'est associé à Snowflake pour s'engager avec son Data Cloud à fournir en temps réel des renseignements sur l'immobilier commercial américain et paneuropéen dans un format facile d'accès.

« Green Street s'engage à fournir des données, des analyses, des recherches et des informations sur les marchés immobiliers publics et privés, sous différents formats et en toute transparence », a déclaré John Guilfoy, Responsable des produits chez Green Street. « Cette collaboration donne aux clients un moyen supplémentaire d'extraire facilement des séries chronologiques étendues de données et des analyses prédictives - telles que les taux de capitalisation, les classes de marché et les prévisions - et de les intégrer de manière transparente dans leurs propres modèles d'entreprise, leurs systèmes internes et leurs flux de travail quotidiens. Nous sommes ravis de nous associer à Snowflake pour cette nouvelle méthode de fourniture de données »

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de Snowflake :

Mises à jour en temps réel : Les nouvelles données et analyses sont automatiquement mises à jour dans Snowflake.

Les nouvelles données et analyses sont automatiquement mises à jour dans Snowflake. Intégrations : Les acteurs du marché peuvent se connecter aux intégrations préférées de leur entreprise, y compris les outils de BI/dashboarding, les bases de données internes et bien plus encore.

Pour plus d'informations sur les données de marché et les analyses de Green Street et pour obtenir les coordonnées des personnes à contacter, visitez le site Snowflake Data Marketplace.

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de services de conseil sur l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des informations inégalées et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant les investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds et d'autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. L'entreprise fournit des informations exclusives sur le marché, des conclusions et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme de type SaaS. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.greenstreet.com .

Prévisions de marché : L'outil de prévision Green Street Forecasting est une estimation des événements futurs basée sur les tendances du marché dans les données historiques qui ont prouvé qu'elles fournissaient des informations utiles au cours des cycles de marché passés. Green Street ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la performance future de ces indicateurs, quel que soit le cycle du marché.

