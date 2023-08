Azimut présente une mise à jour sur ses activités d'exploration





LONGUEUIL, Québec , 21 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) présente une mise à jour sur ses programmes d'exploration dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. Les restrictions aux accès et aux déplacements imposées par le Gouvernement du Québec pour faire face à la situation sans précédent des feux de forêt, persistants depuis le début du mois de juin, demeurent en place sur une partie importante de la région.



Les programmes de terrain sur les projets lithium Pikwa, Galinée et Pontois ont maintenant repris avec la levée des restrictions dans ces secteurs pour l'accès aérien. Azimut est prête à étendre ses activités sur d'autres projets clés en fonction de l'amélioration de la situation. Au cours de l'été et de l'automne, Azimut a l'intention de réaliser 10 programmes d'exploration reliés à ses ententes avec des sociétés de premier plan, ou bien autofinancés par la Société (voir figure 1):

Propriété Pikwa (Lithium), SOQUEM JV, 509 claims, 260,9 km2

La phase de prospection, débutée en mai et gérée par la SOQUEM, a maintenant repris. Ce programme focalisé sur l'évaluation du potentiel en lithium pourra être suivi par du forage carotté selon les résultats des travaux. Pikwa est un projet de 28 km de long situé en continuité directe avec la propriété Corvette de Patriot Battery Metals (voir communiqué de presse du 17 mai 2023). Un estimé initial de 109,2 Mt à 1,42% Li 2 O en ressources présumées a été récemment annoncé par Patriot pour la découverte majeure de CV5 sur Corvette.

Propriété Galinée (Lithium), SOQUEM JV, 649 claims, 335 km2

Ce projet de 33 km de long est une priorité clé pour la Société. Le programme de forage initial de 1600 m testera le secteur adjacent à la découverte lithium de Winsome Resources sur le projet Adina (voir communiqué de presse du 13 juin 2023). Les forages sur Galinée devraient débuter plus tard cet été, en suivi immédiat de la phase intensive de prospection en cours par l'équipe d'Azimut sur 10 excellentes zones cibles d'extension plurikilométrique.

Propriété Corvet (Lithium), option Rio Tinto, 877 claims, 451,2 km2

Une phase de prospection d'envergure est prévue pour évaluer des cibles à haut potentiel identifiées par de fortes anomalies en lithium-césium-rubidium-gallium-étain dans les sédiments de lac (voir communiqué de presse du 10 juillet 2023). Des travaux additionnels ont été planifiés et seront détaillés au moment de leur mise en oeuvre.

Propriété Kaanaayaa (Lithium), option Rio Tinto, 421 claims, 216,4 km2

Une phase de prospection est prévue pour évaluer des cibles à haut potentiel définies par de fortes anomalies en lithium-césium-rubidium-gallium dans les sédiments de lac (voir communiqué de presse du 10 juillet 2023). Des travaux additionnels ont été planifiés et seront détaillés au moment de leur mise en oeuvre.

Propriété James Bay Lithium (Lithium), 2 954 claims, 1 539,2 km2

L'analyse systématique des données régionales réalisée par Azimut a permis d'identifier d'excellentes cibles pour le lithium qui ont été acquises par la Société pour former la Propriété JBL. Ce projet, constitué actuellement de 13 blocs de claims (voir communiqué de presse du 23 janvier 2023), comprend en particulier JBL1, un bloc de 52 km par 28 km, considéré par Azimut comme l'un des secteurs parmi les plus prospectifs pour le lithium à l'échelle de la Baie James. L'exploration sur JBL1, autofinancée par Azimut, sera menée de façon prioritaire à partir du Camp Elmer quand les restrictions d'accès seront levées.

Propriété Elmer (Or), 515 claims, 271,3 km2

Azimut a communiqué tous les résultats de ses programmes de forage (242 trous, 76 162,7 m) réalisés sur la Zone aurifère Patwon et sur les cibles d'exploration ailleurs sur le projet (voir communiqué de presse du 29 juin 2023). Une étape restante pour finaliser l'estimation des ressources initiales est l'arpentage des collets des forages sur Patwon. Ces travaux ont été ajournés par Azimut quand le Camp Elmer a été contraint à une évacuation au début du mois de juin du fait des feux de forêt. Ce levé sera réalisé au moment où il sera possible d'accéder au projet.

Propriété Kukamas (Cuivre ? Or), option KGHM, 537 claims, 272,5 km2

Un levé héliporté magnétique à haute résolution et électromagnétique VTEMTMPlus, d'une longueur de 3 200 km, a été réalisé plus tôt cette année pour couvrir l'ensemble du projet (voir communiqué de presse du 8 février 2023). Le levé a délimité des cibles très prospectives qui feront l'objet d'un programme de suivi au sol financé par le partenaire.

Propriété Wapatik (Nickel ? Cuivre, Lithium), option Mont Royal, 220 claims, 115 km2

Les travaux d'exploration ont conduit à la découverte de minéralisations significatives en nickel-cuivre associées à une intrusion ultramafique sur la propriété (voir communiqué de presse du 24 avril 2023). Des forages de suivi sont planifiés plus tard cette année. De plus, des cibles affleurantes pour le lithium ont été identifiées et seront évaluées de façon initiale sur le terrain. Le projet est localisé à environ 20 km au nord du gîte de lithium de Allkem (ressources minérales de 110,2 Mt à 1,30% Li 2 O, publiées en août 2023).

Propriété Dalmas (Lithium), SOQUEM JV, 120 claims, 61,3 km2

Une phase de prospection sera entreprise pour évaluer des résultats antérieurs encourageants obtenus sur des échantillons de roches indiquant un potentiel en lithium et en tantale sur la propriété.

Propriété Pontois (Lithium), SOQUEM JV, 226 claims, 115,1 km2

Un levé magnétique héliporté à haute résolution a été effectué pour identifier des cibles potentielles en lithium, cuivre et or. Un suivi en travaux de prospection est en cours.

La direction d'Azimut met en garde sur le fait que les résultats ou les découvertes sur les propriétés environnantes ne sont pas nécessairement indicatives de minéralisations sur les propriétés de la Société.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, et François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, avance vers la définition de ressources initiales. Azimut contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,9 millions d'actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

[email protected] www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

21 août 2023 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :