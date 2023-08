Exploration Brunswick annonce une mise à jour pour le projet Mirage, Québec





MONTRÉAL, 21 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick Inc. (TSX-V : BRW, OTCQB : BRWXF; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que, depuis le redémarrage des travaux d'exploration sur le projet Mirage, situé dans la région d'Eeyou Istchee-Baie James au Québec, les équipes de terrain ont extensionné le champ de blocs à spodumène et découvert plusieurs affleurements pegmatitiques contenant du spodumène le long d'une direction NE de 2,7 kilomètres. Cet ensemble d'affleurements est contiguë (notamment plus au NE) à un cortège supplémentaire de 3,0 kilomètres de long de blocs rocheux contenant du spodumène qui comprend la traînée de blocs annoncée précédemment (voir le communiqué de presse du 14 juin 2023). L'étendue des affleurements et du cortège de blocs reste ouverte dans toutes les directions.

Découverte majeure de pegmatite à spodumène à Mirage

La zone de dispersion des blocs de spodumène est bien définie et s'étend maintenant sur 3,0 km dans la direction NE-SO (voir figure 1);

La zone de dispersion des blocs de spodumène mène directement à plusieurs affleurements de pegmatite contenant du spodumène qui s'étendent sur 2,7 km supplémentaires le long de la même tendance NE-SO, ce qui suggère que la direction géologique est subparallèle à la dispersion glaciaire dans cette zone. Au total, le cortège de blocs et d'affleurements couvre plus de 5,5 kilomètres et reste ouvert dans toutes les directions ;

À ce jour, cinq dykes significatifs contenant du spodumène ont été identifiés avec des largeurs apparentes de 25 à 80 mètres. La longueur de ces dykes est inconnue. En outre, plusieurs dykes minéralisés plus fins ont été identifiés à Mirage ;

Il reste encore 12,5 kilomètres de prospection à réaliser en amont glaciaire, incluant plusieurs affleurements de pegmatite présumés dont aucun n'a été précédemment exploré pour le lithium.

M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a commenté : « L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour Exploration Brunswick, car l'identification rapide d'un si grand nombre de dykes contenant du spodumène en affleurement et d'un cortège de blocs minéralisés si imposant/vaste laisse présager le potentiel pour une découverte de lithium en roche dure. Nous devrions recevoir les permis de forage dans les plus brefs délais et commencer une campagne de forage d'au moins 4 000 mètres dès le début du mois de septembre. De plus, il reste plusieurs zones très prometteuses à travers le projet Mirage qui seront explorées sous peu ».

Vue d'ensemble du projet Mirage

Suite à la découverte initiale de multiples blocs de pegmatite plurimétriques contenant du spodumène (voir le communiqué de presse du 14 juin 2023), Brunswick Exploration a concentré ses efforts sur la partie sud-ouest du projet. Cette première campagne de prospection a permis d'identifier un total de 9 groupes d'affleurements minéralisés, le plus grand groupe porteurs de spodumène mesurant environ 80 mètres de large par 100 mètres de long ; tous les groupes demeurent ouverts latéralement (Figure 1). Les dykes observables sont tous orientés dans une direction SO-NE, suivant une tendance structurale majeure qui s'étend le long du projet dans une direction glaciaire similaire SO-NE. Au total, le cortège de blocs et d'affleurements couvre plus de 5,5 kilomètres et reste ouvert dans toutes les directions (Figure 1).

Les dykes pegmatitiques minéralisés identifiés à ce jour sont principalement encaissés dans des méta-basaltes et des amphibolites. Par conséquent, les blocs minéralisés et les affleurements seront couverts par des levés LiDAR et magnétiques aéroportés au cours des trois prochaines semaines afin de définir l'étendue non exposée des dykes minéralisés.

Figure 1 : Localisation des affleurements porteurs de spodumène et du cortège de blocs





La minéralisation en lithium identifiée sur les affleurements est cohérente avec les blocs rocheux précédemment identifiés sur l'ensemble du projet, consistant en de grands cristaux de spodumène gris clair bien définis, dont la proportion varie entre 5 et 50% des affleurements de pegmatite. Certains affleurements présentent une minéralisation spectaculaire de spodumène avec des cristaux atteignant une longueur maximale de 1 mètres et, parallèlement, des largeurs supérieures à 30 centimètres (Figures 2 et 3).

Figure 2 : Affleurement minéralisé avec de grands cristaux prismatiques de spodumène atteignant 50 cm de long





Figure 3 : Un autre grand cristal de spodumène prismatique gris clair sur le bord d'un affleurement





Figure 4 : Rémi Charbonneau, Ph.D., P. Geo, de Inlandsis Consultants, découvreur du champ de dykes pegmatites à spodumène de Mirage





Le reste du projet reste inexploré et il existe plusieurs autres affleurements de pegmatite qui ont été cartographiés par des exploitants antérieurs, mais qui n'ont pas été vérifiés sur le terrain par Exploration Brunswick. Plus de 12 kilomètres de structure favorable en amont glaciaire des découvertes actuelles n'ont pas encore été testés.

Les prochaines étapes à Mirage se concentreront sur la poursuite de la prospection et le début des travaux de forage. La Société vise un minimum de 4 000 mètres de forage, selon l'information disponible, à partir du début du mois de septembre. Avant le début des travaux de forage, BRW effectuera un levé LiDAR détaillé et un levé magnétique aéroporté à haute résolution afin de mieux définir l'étendue des dykes de pegmatite et les cibles de forage.

Achat de droits supplémentaires sur les terres avoisinantes

Brunswick Exploration a conclu une transaction avec 1Minerals Corp. (« 1Minerals ») en vue d'acheter certains claims contigus au projet Mirage ainsi qu'un ensemble de claims régionaux supplémentaires pour le lithium, dans le cadre de la poursuite du développement de cette nouvelle découverte de lithium à Mirage. Les conditions de la transaction sont les suivantes :

Opération d'achat d'une participation de 100 % dans les titres détenus par 1Minerals.

Paiement en espèces de 500 000 $ dans les 5 jours suivant l'approbation de l'accord définitif par la Bourse de Toronto.

Paiement supplémentaire de 3 000 000 $ en espèces, en actions ou en une combinaison des deux, à la discrétion de BRW, à la signature de l'accord définitif selon le calendrier suivant : 500 000 $ dans les 5 jours suivant l'approbation de l'accord définitif par le TSXV 500 000 $ au premier anniversaire de la signature de l'accord définitif 500 000 $ à la deuxième année de la signature de l'accord définitif 750 000 $ à la troisième année de la signature de l'accord définitif 750 000 $ à la quatrième année de la signature de l'accord définitif

Paiements échelonnés, en espèces, en actions ou en une combinaison des deux, à la discrétion de BRW, selon le calendrier suivant : 250 000 $ à la publication d'une estimation des ressources minérales 750 000 $ lors de la publication d'une évaluation économique préliminaire 1 250 000 $ lors de la publication d'une étude de faisabilité positive

Redevance brute de 3 % dont le premier 1 % peut être racheté pour 1 000 000 $ et le deuxième 1 % peut être racheté pour 3 000 000 $.





Personne qualifiée

L'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par M. François Goulet, Directeur Québec. Il est géologue professionnel enregistré au Québec et est une personne qualifiée tel que défini par l'instrument national 43-101.

À propos d'Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal et cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. L'entreprise se concentre sur l'exploration primaire du lithium au Canada, un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. L'entreprise fait progresser rapidement le plus vaste portefeuille de propriétés de lithium au Canada, avec des avoirs au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

