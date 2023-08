Administration nationale des forêts et des prairies : comment un petit village peut-il surprendre les touristes du monde entier ? Rendez-vous à Yucun pour le découvrir





Anji Yucun appartient à la ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang, qui porte le nom de Yuling, situé dans la dernière veine de la montagne Tianmu, avec une superficie de 4,86 kilomètres carrés. Bien que petite, elle est célèbre. En tant que berceau de la devise « Les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables », Yucun poursuit depuis dix ans un développement durable caractérisé par la beauté écologique, la prospérité industrielle et la richesse, et constitue un exemple précieux pour la construction de la civilisation écologique de la Chine.

Yucun combine l'éco-agriculture et le tourisme, transforme les mines et les cimenteries abandonnées en zones touristiques, superpose le bambou, le thé blanc et le tourisme pour créer des produits agricoles caractéristiques, et transforme les fermes en gîtes ruraux caractéristiques. Premier village sélectionné en tant que « meilleur village touristique » par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies, il a accueilli 700 000 touristes en 2022.

Yucun a fondé le premier « village zéro carbone » de Chine. Le bâtiment branché « Yucun Impression », transformé à partir d'une usine chimique, a été achevé. Véritable bâtiment zéro carbone, il s'appuie sur un système de production d'énergie photovoltaïque renouvelable pour compenser les émissions de carbone.

La priorité écologique et le développement vert remodèlent la production et la vie des gens. En juillet 2022, le « Yucun Global Partner Program » a été lancé, invitant les talents internationaux à construire conjointement Yucun et à étendre le développement vert.

Élargissant le canal de transformation des « eaux lucides et montagnes luxuriantes » en « actifs inestimables », Yucun collabore avec 24 villages administratifs dans trois villes environnantes pour la construction du « Grand Yucun », générant ainsi un plan directeur pour 100 000 mètres carrés d'espace entrepreneurial, plus de 20 000 mètres carrés d'usines, près de 60 000 mu de forêts de bambous et de terres agricoles.

Yucun, avec son développement vert optimisé, a un revenu économique collectif de 13,05 millions de yuans en 2022, avec un revenu net par habitant de 64 000 yuans et plus de 8 millions de yuans de revenus opérationnels.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 août 2023 à 04:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :