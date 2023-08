La promesse de jours meilleurs. TCL dévoilera la plus récente mini technologie LED et sa gamme de produits phares en août





Regardez le dévoilement le 29 août à 14:00 CEST sur YouTube (@TCL Electronics).

HONG KONG, le 21 août 2023 /CNW/ -- TCL, la deuxième marque mondiale de téléviseurs[1] et une entreprise d'électronique grand public de premier plan, dévoilera ses nouveaux produits phares et ses innovations au cours de son lancement mondial de produits 2023, qui sera diffusé en direct sur YouTube le 29 août à 14 h CEST.

TCL partagera ses moments les plus mémorables en 2023, la dernière technologie QD-Mini LED introduite sur le marché, et présentera ses nouveaux produits phares de cinéma maison XL, ses appareils électroménagers intelligents, la prochaine gamme d'appareils NXTPAPER et d'autres innovations.

Voici les détails :

Lancement en ligne des produits phares mondiaux 2023 de TCL

Date : 29 août 2023

Heure : 14 h CEST ou GMT+2

Diffusion en direct : @TCLElectronics sur YouTube

Pour en savoir plus, visitez www.tcl.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux de TCL.

Twitter : @TCL_Global

Facebook : @TCLElectronicsGlobal et @TCLMobile

Instagram : @tclelectronics

YouTube : TCL Electronics et TCL Mobile

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur de premier plan du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio et des appareils ménagers intelligents. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

[1] OMDIA 2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183343/2023_TCL_Global_Flagship_Product_Launch.jpg

SOURCE TCL Electronics

21 août 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :