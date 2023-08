Lancement du site officiel de la Conférence internationale sur les communautés de pêcheurs 2023





L'Institut coréen du développement maritime (KMI, Président Jong-Deog Kim) a annoncé le lancement du site officiel de la Conférence internationale sur les communautés de pêcheurs 2023 à J-33 du jour de l'ouverture (du 19 au 21 septembre). Le site propose des présentations et des discussions animées par des experts éminents de 25 pays participants ainsi que 10 sessions académiques qui ont déjà été confirmées.

Au cours des dix derniers mois, KMI a collaboré étroitement avec des acteurs mondiaux tels que la FAO et a coordonné le Comité de planification de l'ICFC pour préparer la Conférence internationale sur les communautés de pêcheurs 2023 (ICFC 2023).

La ville métropolitaine de Busan, qui accueille la conférence, ainsi que l'UN ESCAP et le PEMSEA sont des partenaires spéciaux de l'ICFC 2023, une première dans la communauté internationale. Grâce à son assistance technique, la FAO a apporté une contribution significative à la création de cette conférence et à l'engagement de la communauté internationale. Au niveau international, des fonctionnaires et des experts de niveau ministériel et vice-ministériel d'Afrique (Tanzanie, Guinée équatoriale, Maurice), des îles du Pacifique (Tuvalu, Australie), d'Amérique du Nord et du Sud (Argentine, Pérou, Canada) et d'Asie (Sri Lanka, Indonésie) seront présents, initiant le voyage inaugural de la conférence avec la déclaration de la Vision internationale pour les communautés de pêcheurs ainsi que la mise en place et le fonctionnement d'un comité directeur chargé d'élaborer des plans de mise en oeuvre conjoints. En Corée, 44 organisations sponsors, dont trois organisations coopératives telles que le Comité présidentiel sur l'agriculture, la pêche et la politique rurale, le Ministère des Océans et de la pêche ainsi que d'autres entités compétentes, oeuvrent conjointement.

La première édition de l'ICFC 2023 débutera par des discours de Thor Sigfusson, PDG d'Ocean Cluster en Islande, intitulé « 100 % Fish - Growing the Blue Economy in Smaller Communities », et de Manuel Barange, directeur de la Division des pêches à la FAO, intitulé « Blue Transformation ». Sous le thème « Un océan, une communauté de pêcheurs : Transformation vers l'avenir et le grand voyage », un total de 60 chercheurs nationaux et internationaux ainsi que d'éminents experts participeront aux débats sur les communautés de pêcheurs, les jeunes et les femmes pêcheurs, la pêche et l'aquaculture, l'initiative des ports bleus (BPI), les accidents industriels dans le secteur de la pêche, la coopération internationale, le changement climatique et la gestion des catastrophes, les communautés de pêcheurs intelligentes, le patrimoine halieutique et le tourisme dans les communautés de pêcheurs.

« La Conférence internationale sur les communautés de pêcheurs 2023 constituera la première étape de la construction d'une coopération et d'une solidarité entre les pays et les régions grâce au développement durable et aux communautés de pêcheurs », a déclaré Jong-Deog Kim, président de l'Institut coréen du développement maritime. « Après l'événement inaugural en septembre de cette année, nous continuerons à faire des efforts pour consolider l'ICFC et augmenter le nombre d'organisations internationales et de pays participants afin de renforcer le réseau mondial des communautés de pêcheurs ».

