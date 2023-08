Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi, 21 août 2023

10 h 35

Le premier ministre rencontrera des parents et des familles afin de discuter de l'importance des services de garde et d'apprentissage des jeunes enfants abordables et de grande qualité. Il sera également accompagné du premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, et du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay.