Déclaration du premier ministre à l'occasion du 81e anniversaire du raid de Dieppe

OTTAWA, ON, le 19 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 81e anniversaire du raid de Dieppe :

« Aujourd'hui, en 1942, plus de 5?000 membres de la marine, de l'armée et de la force aérienne canadiennes, accompagnés de soldats britanniques et américains, se sont approchés de Dieppe, de Puys et de Pourville, des villes françaises occupées par les Allemands, afin de lancer un raid de grande envergure contre les soldats nazis qui en assuraient la défense.

« L'opération avait pour but de tester les capacités de défense des forces allemandes et de recueillir des renseignements importants. Toutefois, le raid de Dieppe a tourné à la tragédie lorsque l'ennemi a immobilisé les soldats par des tirs soutenus de mitrailleuses, de mortiers et d'artillerie. Après un combat éprouvant qui a duré neuf heures, plus de 900 Canadiens ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été blessés ou faits prisonniers. Moins de la moitié des participants à cet assaut sont rentrés en Angleterre. Bien que le raid de Dieppe ait été le jour le plus sanglant de la Seconde Guerre mondiale pour notre pays, les leçons tirées de cette opération ont préparé le terrain pour la victoire des Alliés.

« En cet anniversaire solennel, nous nous souvenons des Canadiens courageux qui ont sacrifié leur vie sur les plages de Dieppe il y a 81 ans. Nous continuons à nous inspirer de leur courage, de leur résilience et de leur engagement à défendre la liberté, la paix et la démocratie. Nous profitons également de cette occasion pour rendre hommage au grand nombre de femmes et d'hommes qui ont perdu la vie sur le champ de bataille, et nous remercions tous nos anciens combattants pour les services qu'ils ont rendus au Canada et au monde entier.

« Nous nous souviendrons. »

19 août 2023

