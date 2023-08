Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'honorable James K. Bartleman





OTTAWA, ON, le 18 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable James K. Bartleman :

« Je me joins aux Canadiens pour pleurer la perte de l'ancien lieutenant-gouverneur de l'Ontario, James K. Bartleman.

« M. Bartleman, qui a grandi à Port Carling, en Ontario, était un fier membre de la Première Nation des Chippewas de Rama. Fermement convaincu de l'importance de la justice sociale et de l'équité, il a consacré sa vie à servir la population.

« Au fil de sa carrière, M. Bartleman a représenté le Canada à l'étranger avec le professionnalisme et le dynamisme qui le caractérisaient. Ainsi, il a été ambassadeur du Canada à Cuba, en Israël, et auprès de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que haut-commissaire en Afrique du Sud et en Australie. Il a également été conseiller en politique étrangère auprès du premier ministre et secrétaire adjoint du Cabinet pour la politique étrangère et de défense au Bureau du Conseil privé.

« Plus tard, M. Bartleman a renoué avec ses racines provinciales et a été nommé 27e lieutenant-gouverneur de l'Ontario. Première personne autochtone à occuper ce poste, il a défendu les causes qui lui tenaient le plus à coeur, notamment l'élimination des obstacles systémiques auxquels se heurtent les jeunes autochtones et la lutte contre la stigmatisation de la santé mentale.

« M. Bartleman laisse derrière lui un héritage inspirant. En plus de son dévouement au service public, il est également l'auteur de cinq ouvrages non romanesques et de trois romans. Au cours de sa vie, il s'est vu décerner 13 diplômes honorifiques, le prix de l'éthique en affaires publiques du Collège Arthur Kroeger et le Prix national d'excellence décerné aux Autochtones. En outre, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada et membre de l'Ordre de l'Ontario.

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux proches de M. Bartleman et à tous les Ontariens. Le Canada a perdu un leader remarquable dont la vie a été marquée par un engagement inébranlable en faveur du service à la population, de l'éducation et de l'amélioration de notre pays. »

