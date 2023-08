Globe publie une politique environnementale renforcée, adopte une position forte sur la circularité, la production et la consommation responsables





MANILLE, Philippines, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- La principale plateforme de solutions numériques des Philippines, Globe, a publié sa politique de durabilité environnementale révisée, soulignant l'importance de la circularité qui favorise une consommation raisonnée et une production durable, la réduction du carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et des stratégies complètes de gestion des déchets.

La politique renforcée soutient la loi philippine de 2022 sur la responsabilité élargie des producteurs, qui oblige les grandes entreprises à valoriser 20 % du plastique qu'elles mettent sur le marché en 2022. Ce taux de valorisation cible passera à 80 % d'ici 2028.

« Globe est à l'avant-garde de l'adoption de pratiques durables dans ses activités. Nous allons un cran plus haut avec une politique environnementale renforcée sur la circularité qui harmonise nos processus et nos produits avec l'appel à une consommation plus responsable, a déclaré Yoly Crisanto, directrice du développement durable et des communications d'entreprise chez Globe Group.

Nos initiatives de circularité incluront notre écosystème de marques afin d'aider nos clients à s'habituer aux pratiques durables. Cela a le potentiel de développer davantage les pratiques de développement durable parmi les utilisateurs de Globe, en les intégrant dans leur vie quotidienne ».

Voici quelques-unes des initiatives de l'entreprise pour promouvoir la circularité :

Déploiement de l'Eco-SIM, fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés, pour les nouveaux comptes postpayés en 2022 ;

Remplacement de près de cinq millions de bâches traditionnelles par un matériau plus écologique, le papier de pierre ; et

lancement de la nouvelle conception d'emballage pour la gamme de produits WiFi prépayés GFiber de Globe, dans le but d'adopter des matériaux plus recyclables et upcyclables pour le reste de leurs produits Globe At Home. Cet emballage innovant peut être transformé en support d'ordinateur portable pour prolonger sa durée de vie et a été conçu de manière aussi respectueuse de l'environnement que possible.

Globe a également mis en oeuvre les mesures suivantes pour réduire les déchets de plastique et de papier :

Programme « Wag sa Single-Use Plastic » (WasSUP) - qui défend la réduction du plastique parmi les employés et les concessionnaires dans les bureaux :

Normaliser des transactions sans espèces à l'aide de GCash



Récompenser les employés qui utilisent des contenants réutilisables à la cafétéria de l'entreprise



Encourager les concessionnaires à éviter d'utiliser des plastiques à usage unique dans la mesure du possible (par exemple en proposant des couverts biodégradables ou des choix plus réutilisables).

Création de cartes de visite électroniques pour les employés

Globe a également récemment contribué au document de stratégie de la GSMA sur l'économie circulaire pour les appareils mobiles. Le programme E-Waste Zero de l'entreprise a permis de collecter et de recycler plus de 191 000 kg de déchets électroniques en 2022, portant le total à plus de 1,8 million de kg depuis 2014. Cette année, Globe a établi un partenariat avec CompAsia qui permet de reconditionner les anciennes unités de service des employés plutôt que de les jeter.

Comprenant qu'il faut agir collectivement pour vraiment prendre soin de l'environnement, Globe a lancé la plateforme d'apprentissage en ligne Camp Kalikasan, en collaboration avec le WWF-Philippines. Elle propose des exercices interactifs et des modules d'apprentissage qui encouragent les pratiques environnementales responsables ? couvrant des sujets tels que la gestion des déchets, l'efficacité énergétique, le changement climatique et la biodiversité.

« Notre approche concernant l'action climatique repose sur la collaboration, a déclaré Yoly Crisanto. Plus que des solutions numériques, nous offrons à nos clients et autres acteurs les outils et les connaissances nécessaires pour continuer à pratiquer la durabilité. »

Globe exhorte tout le monde à s'engager activement dans une consommation raisonnée et des pratiques de production durables. Rejoignez le Camp Kalikasan et suivez le module de gestion des déchets pour en savoir plus sur le plastique et la gestion des déchets. Faites don de vos anciens téléphones mobiles et dispositifs à large bande grâce au programme E-Wave Zero de Globe. Retrouvez les emplacements des bacs ici.

Pour plus d'informations sur Globe, rendez-vous sur www.globe.com.ph.

À propos de Globe Globe est une société importante de télécommunications à service complet aux Philippines. Elle est cotée en bourse aux Philippines sous le symbole boursier GLO. La société répond aux besoins des consommateurs et des entreprises en matière de télécommunications et de technologie grâce à une gamme complète de produits et de services, notamment les services de lignes mobiles, fixes et à haut débit, de connectivité de données, Internet et les services gérés. Elle se concentre principalement sur la technologie financière, les solutions de marketing numérique, le financement de capital risque pour les startups et les soins de santé virtuels. En 2019, Globe est devenu signataire du Pacte mondial des Nations unies, s'engageant à mettre en oeuvre des principes universels de développement durable. Ses sociétés principales sont Ayala Corporation et Singtel, des leaders reconnus de l'industrie dans le pays et dans la région.

18 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :