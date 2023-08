PokerStars célèbre son partenariat avec Oracle Red Bull Racing en offrant à sa communauté en France, la possibilité de gagner un Red Spade Pass





ONCHAN, Île de Man, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- Pour célébrer son partenariat avec Oracle Red Bull Racing, PokerStars souhaite récompenser sa communauté de fans de poker et de course automobile avec des prix et des expériences épiques.

Le 30 août, un heureux gagnant pourra remporter un voyage pour deux à Las Vegas pour vivre une expérience trackside unique et inoubliable avec PokerStars du 14 au 19 novembre 2023. Le voyage vous permettra de vous immerger dans une ambiance de course VIP, avec un programme d'activités exclusives autour de Las Vegas. Ce séjour tout compris inclut un hébergement de luxe pour cinq nuits, un billet d'avion aller-retour et des transferts hôtel / aéroport.

Pour pouvoir participer au freeroll Red Spade Pass et avoir une chance de s'envoler pour Las Vegas en novembre, les joueurs doivent posséder un compte PokerStars validé.

A partir du 17 août, les joueurs pourront se connecter et entrer le mot de passe dévoilé sur le blog PokerStars ou se rendre sur https://www.pokerstars.fr/pages/vegas-freeroll/ pour participer au freeroll. Les participations seront possibles jusqu'au 29 août et la sélection du gagnant est prévue le 30 août.

Pour plus de détails : [email protected].

Plus d'informations sur le jeu responsable disponibles sur le site : https://www.pokerstars.fr/sports/about/responsible-gaming/

À PROPOS DE POKERSTARS :

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires au monde, au service de la communauté mondiale du poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenu le premier choix des joueurs du monde entier, avec plus de tournois quotidiens qu'ailleurs et c'est aussi le site le plus sécurisé du poker en ligne. Plus de 200 milliards de mains ont été distribuées sur PokerStars, ce qui est plus que sur n'importe quel autre site.

PokerStars est détenu par Flutter Entertainment plc. (LSE : FLTR ; EURONEXT : FLTR).

Jouez de manière responsable ! Pour plus d'informations sur le jeu responsable, veuillez consulter notre site web : http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

À PROPOS D'ORACLE RED BULL RACING :

Depuis sa création, Oracle Red Bull Racing est une force majeure dans le championnat du monde de Formule 1 de la FIA, la catégorie de sport automobile la plus importante au monde. Fondée en 2005 afin d'étendre la présence de la société mère Red Bull en F1 et de bouleverser le statu quo dans ce sport grâce à un mélange audacieux de passion, de légèreté, d'ambition et de réussite, Oracle Red Bull Racing est devenue l'une des équipes les plus performantes de la F1. Avec de multiples titres mondiaux pour les constructeurs et les pilotes et plus de 80 victoires en course à son actif, Oracle Red Bull Racing poursuit sa quête de la performance ultime - en tant qu'équipe de course, que maison des champions et qu'innovateur technologique.

