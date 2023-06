Supernal et GKN Aerospace annoncent un accord sur les aérostructures pour véhicules eVTOL, les systèmes de câblage électrique et l'innovation en matière de fabrication





Un équipementier aéronautique de premier plan et la société de mobilité aérienne avancée de Hyundai Motor Group s'apprêtent à collaborer sur des aérostructures légères et des systèmes d'interconnexion de câblage électrique, jetant ainsi les bases d'une fabrication à grande échelle

PARIS, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Supernal LLC (la Société) et GKN Aerospace ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour la conception et la construction d'aérostructures majeures et d'un système d'interconnexion de câblage électrique (EWIS) pour l'aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique (eVTOL) de Supernal. Les entreprises mettront également au point des technologies de fabrication de grande qualité pour produire ces pièces et méthodes d'assemblage. Il s'agit du deuxième accord de construction aéronautique établi que Supernal a annoncé au Salon du Bourget, alors que la Société est en train de développer un nouveau procédé de fabrication à haut débit qui permettra à l'industrie de la mobilité aérienne avancée (AAM) de répondre à la demande prévue au cours des prochaines décennies.

GKN travaillera avec Supernal pour appliquer son vaste portefeuille de capacités de conception et de technologies de fabrication au développement du véhicule eVTOL de l'entreprise. GKN fournira des aérostructures légères et des systèmes de câblage électrique à haute tension et à haute puissance pour le démonstrateur technologique à grande échelle de Supernal, que la Société commencera à faire voler en 2024. Le partenariat vise à améliorer l'analyse de rentabilité ? et le processus ? afin d'introduire des matériaux de pointe et des processus d'assemblage permettant de fixer les tarifs dans l'industrie de l'AAM. En collaborant avec GKN pour mettre au point ces processus novateurs dès le départ, Supernal développera des capacités d'augmentation des volumes qui permettront à la Société d'accroître rapidement la production à mesure que la demande d'aéronefs augmentera.

« La fabrication est essentielle au succès de la mobilité aérienne avancée et Supernal est ravi de s'associer à des équipementiers de premier plan, comme GKN Aerospace, pour industrialiser les processus existants, a déclaré Jaiwon Shin, président de Hyundai Motor Group et directeur général de Supernal. Au lieu de se concentrer sur le délai de commercialisation, Supernal accorde la priorité au délai d'expansion. Notre collaboration avec GKN Aerospace jettera les bases de la production à grande échelle de véhicules eVTOL et sera renforcée par les processus de fabrication de haute technologie de Hyundai Motor Group. »

Au sein de Hyundai Motor Group (HMG), Supernal travaille à intégrer l'expertise du leader de l'industrie automobile, notamment en gestion de la chaîne d'approvisionnement, en logistique et distribution, et en fabrication, dans tout l'écosystème de l'AAM. Sur le plan de la fabrication, HMG aide Supernal à développer un modèle d'usine numérique évolutif pour industrialiser les progrès matériels et d'assemblage de l'aérospatiale. Le travail de Supernal avec les principaux constructeurs aéronautiques, comme GKN Aerospace, est un premier pas important vers la capacité de l'entreprise à réduire le coût et le temps de production des aéronefs.

GKN Aerospace est un leader mondial dans la conception et la fabrication de structures aéronautiques légères et d'EWIS parmi tous les fabricants d'équipements d'origine (OEM) mondiaux sur le marché croissant de l'AAM. Les activités de conception et de fabrication de Supernal et de GKN Aerospace ont commencé au Global Technology Centre de GKN Aerospace à Bristol et sur plusieurs sites en Europe.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Supernal et de soutenir le développement de ce tout nouveau eVTOL, a déclaré John Pritchard, président des cellules civiles pour GKN Aerospace. L'eVTOL de Supernal peut jouer un rôle clé dans la transition vers le vol zéro émission, et nous sommes ravis de collaborer sur la plateforme, conformément à notre mission d'être le partenaire le plus fiable et durable dans le ciel. GKN Aerospace est fier d'apporter à ce projet sa riche expérience en conception et en fabrication de haute qualité, outre les innovations et l'expertise technologiques clés. »

Le partenariat de Supernal avec GKN Aerospace fait partie de l'approche « écosystème ouvert » de la Société pour répondre aux besoins technologiques de niche de l'AAM. La Société prévoit d'élargir son portefeuille de partenaires de fabrication à d'autres composants et assemblages de véhicules, en plus de la cellule.

Supernal et GKN Aerospace ont organisé une cérémonie de signature du partenariat au Salon de l'Aéronautique du Bourget aujourd'hui.

À propos de Supernal

Supernal (Su·per·nal) est un prestataire de services de mobilité basé aux États-Unis chargé de redéfinir la façon dont les gens se déplacent, se connectent et vivent. Nous développons un véhicule de mobilité aérienne avancée eVTOL et nous cherchons à cocréer un écosystème responsable pour l'intégrer aux transports en commun existants. Au sein de Hyundai Motor Group, nous sommes une entreprise à la fois nouvelle et bien établie ; nous prévoyons d'exploiter notre héritage de constructeur automobile pour rendre la mobilité aérienne avancée accessible au plus grand nombre. Rendez-vous sur www.supernal.aero pour plus d'informations. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos de GKN Aerospace

GKN Aerospace est le premier équipementier aéronautique multitechnologique de niveau 1 qui s'est fixé pour mission d'être le partenaire le plus fiable et durable dans le ciel. En tant qu'entreprise mondiale au service des plus grands constructeurs aéronautiques au monde, GKN Aerospace conçoit, fabrique et livre une vaste gamme de systèmes, de technologies et de composants aérospatiaux de pointe ? destinés à être utilisés dans des avions commerciaux et de défense allant des hélicoptères aux avions d'affaires en passant par les avions de transport de passagers, les véhicules de mobilité aérienne de pointe et les avions de chasse les plus avancés. Conformément à sa mission, GKN Aerospace s'est engagée à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Grâce aux composites légers, à la fabrication additive, aux systèmes d'interconnexion de câblage électrique et aux systèmes de moteurs novateurs, elle contribue à réduire les émissions et le poids des avions d'aujourd'hui, tout en collaborant avec des partenaires mondiaux pour accélérer le développement des technologies d'avions zéro émission, notamment la propulsion à l'hydrogène et les vols électriques. GKN Aerospace est leader sur le marché des structures aéronautiques et des systèmes moteurs, avec 15 000 employés répartis sur ses 38 sites de fabrication dans 12 pays.

19 juin 2023 à 22:14

