XCMG Machinery présente ses produits et solutions de plateformes élévatrices sûres, fiables et efficaces au salon APEX 2023





MAASTRICHT, Pays-Bas, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) expose six nacelles élévatrices ciseaux et trois nacelles élévatrices télescopiques au salon APEX 2023 à Maastricht, aux Pays-Bas. Ce salon triennal est organisé par le groupe KHL, le plus grand fournisseur d'informations sur la construction au monde.

La multiplication des scénarios d'application et la portée des opérations de construction entraînent des exigences plus élevées en matière de capacité de charge et d'adaptabilité des nacelles élévatrices. Au salon APEX 2023, XCMG a présenté ses modèles de nacelles élévatrices télescopiques XGS28ACK et XGS40E, qui présentent les avantages d'un moteur puissant, de performances exceptionnelles, d'une grande efficacité et d'un fonctionnement pratique, afin de répondre aux demandes du marché.

La XGS28ACK, avec une hauteur de travail maximale de 28,8 mètres, une capacité de charge de 460 kilogrammes et une inclinaison de 45 %, est alimentée par une batterie au lithium, plus robuste que les batteries au plomb conventionnelles. La structure de la nacelle, composée d'une flèche télescopique en trois sections et d'une flèche de tour, ainsi que d'une flèche volante, permet à la machine de franchir les obstacles. Le système de contrôle de la charge double permet d'ajuster automatiquement la plage de fonctionnement en fonction de la charge, afin de répondre aux différentes demandes de chargement. La XGS28ACK peut être utilisée dans diverses tâches de construction, en particulier pour les bâtiments, les ponts, les structures en acier et les installations.

« Les performances supérieures de ce produit sont attribuées aux avantages de premier plan de XCMG en matière de fabrication intelligente, ce qui permet de réaliser l'intégration profonde de l'informatisation et de l'industrialisation, tout en garantissant la qualité du processus de production dans une large mesure », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG.

Le développement durable est devenu un enjeu majeur à l'échelle mondiale et, stimulé par l'engagement d'atteindre les objectifs de « double carbone », XCMG a accéléré les mises à niveau d'électrification de ses produits et solutions de plateforme de travail aérien, en intégrant l'IdO, le big data, les technologies de l'internet industriel et plus encore pour parvenir à un développement durable, numérisé et intelligent.

Au salon APEX 2023, XCMG a également présenté la XG1823ERT, la plateforme élévatrice électrique tout-terrain à ciseaux sur le marché européen, dont la structure compacte, la grande capacité de chargement, la longue durée de vie de la batterie et les conceptions durables en font une solution écologique digne de confiance pour des tâches telles que l'installation de lourdes charges et les opérations collaboratives, en particulier des tâches telles que la protection contre les incendies et la tuyauterie de ventilation, l'éclairage, le verre, l'installation de murs-rideaux, la peinture, la réparation de murs et plus encore.

« À l'avenir, XCMG continuera à se concentrer sur la recherche et le développement de produits d'équipement électrique intelligents tout en développant le marché étranger avec des produits avancés et durables », a ajouté M. Yang.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://xcmg-europe.de/en/xcmg-europe-en/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104645/XCMG_Machinery_Highlights_Its_Aerial_Work_Platform_Equipment_Products_Solutions.jpg

19 juin 2023 à 20:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :