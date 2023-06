Supernal et Qarbon Aerospace s'associent pour l'assemblage à grande échelle des composants pour véhicules eVTOL du futur





Un important fournisseur de produits aérospatiaux va développer à grande échelle ses procédés de fabrication à haute cadence pour l'industrie de la mobilité aérienne avancée

PARIS, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- Supernal LLC (la société) et Qarbon Aerospace, Inc. ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat visant à mettre au point des techniques de soudage de composants pour la production future à grande échelle de véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Ce partenariat est le premier de deux accords que Supernal annoncera avec des fabricants aérospatiaux établis au Salon du Bourget, alors que la société travaille au développement d'un nouveau processus de fabrication qui permettra à l'industrie de la mobilité aérienne avancée (AAM) de répondre à la demande anticipée au cours des prochaines décennies.

En tant que fabricant de premier plan de composants et d'assemblages composites pour les avions commerciaux et militaires et les engins spatiaux, Qarbon Aerospace travaillera avec Supernal pour appliquer sa technologie de soudage par induction à l'assemblage des composants de véhicules en composite de carbone thermoplastique de l'entreprise. Les deux entreprises travailleront à la mise à l'échelle du processus de soudage établi de Qarbon Aerospace, en élaborant une feuille de route de fabrication pour répondre aux futures commandes de véhicules eVTOL.

« Supernal est ravie de s'associer à Qarbon Aerospace pour faire progresser les processus de fabrication à cadence accélérée pour l'industrie de la mobilité aérienne avancée », a déclaré Jaiwon Shin, président de Hyundai Motor Group et PDG de Supernal. « En intégrant dès le départ des matériaux et des processus avancés dans notre stratégie de fabrication, Supernal pourra augmenter sa capacité de production de véhicules eVTOL afin de répondre à l'augmentation de la demande lorsque l'industrie prendra son envol.

Grâce à son approche baptisée « le bon produit et le bon marché au bon moment », Supernal consacre beaucoup de temps et de ressources à la création d'une nouvelle forme de fabrication aéronautique qui allie les normes de certification élevées de l'aérospatiale et les technologies de production à haute cadence du secteur automobile. Dans la phase actuelle, la société s'associe à d'importants fournisseurs de produits aérospatiaux, tels que Qarbon Aerospace, pour améliorer les processus et les coûts associés à l'assemblage de composants plus légers pour ses véhicules eVTOL. Parallèlement, Supernal travaille avec Hyundai Motor Group pour créer une feuille de route visant à intégrer les technologies de fabrication automatisée du géant de l'automobile à un modèle d'usine numérique évolutif, qui permettra de réduire davantage les coûts et les délais de production des aéronefs.

« Nous sommes extrêmement heureux que Supernal ait choisi la technologie de soudage thermoplastique unique de Qarbon Aerospace pour permettre la fabrication à haute cadence de la structure de son véhicule eVTOL », a déclaré Pete Wick, PDG de Qarbon Aerospace. « L'approche délibérée de Supernal, qui consiste à choisir soigneusement une technologie à haute cadence et à l'intégrer dès le départ, permet à son véhicule eVTOL de se démarquer dans le domaine de l'AAM, et nous sommes fiers que notre technologie soutienne le succès inévitable de Supernal dans l'industrie de l'AAM. »

Le partenariat de Supernal avec Qarbon Aerospace fait partie de l'approche « écosystème ouvert » de la Société pour répondre aux besoins technologiques de niche de l'AAM. La société prévoit d'élargir son portefeuille de partenaires de fabrication à d'autres composants de véhicules, en plus de la cellule.

Supernal et Qarbon Aerospace organiseront une cérémonie de signature de ce partenariat au Salon du Bourget le mardi 20 juin, au stand de Qarbon.

