NMG fait une mise à jour commerciale et dévoile les résultats des votes de son assemblée générale annuelle et extraordinaire





Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l'Assemblée »). L'Assemblée a été suivie d'une présentation de l'équipe de direction de NMG qui a fourni aux actionnaires une mise à jour des projets clés de la Société, de ses discussions commerciales et de son plan de croissance.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a déclaré : « Grâce à nos opérations de la phase 1 entièrement intégrées et à plus de 110 employé.es engagé.es dans notre développement, nous avons progressé au cours des derniers mois dans l'optimisation de nos technologies de fabrication avancées, dans nos échanges avec des clients de premier rang et dans l'obtention d'engagements clés pour le financement et la commercialisation de nos projets de la phase 2. Le paysage actuel du marché nord-américain se cristallise maintenant autour de grands producteurs de batteries qui développent leurs plans de production locaux en partenariat avec les constructeurs de véhicules électriques, le tout renforcé par des incitatifs gouvernementaux de part et d'autre de la frontière. »

Propulsé par la loi américaine sur la réduction de l'inflation de 2022, le secteur nord-américain des batteries mène désormais la course aux « giga-usines » occidentales avec plus de 1 256 GWh de capacité de production de batteries prévue d'ici 2030 (Benchmarck Mineral Intelligence, juin 2023). Cette poussée de localisation fournit une toile de fond solide pour l'effort de commercialisation de NMG alors que les fabricants cherchent des alternatives aux chaines d'approvisionnement chinoises.

La Société travaille activement avec Panasonic Energy Co., Ltd. sur la base de leur entente visant à développer une entente « offtake » définitive pluriannuelle pour le matériel d'anode actif de NMG, soutenu par l'optimisation des paramètres techniques de production et des discussions commerciales sur le mécanisme de fixation des prix. NMG estime que son modèle de production entièrement intégré, du minerai au matériaux de batterie, offre des avantages significatifs en termes d'empreinte environnementale, de traçabilité, de logistique simplifiée et de fiabilité.

La Société est également en contact avec un certain nombre de clients de premier rang en vue de signer des ententes « offtake » complémentaires. Ces discussions commerciales s'appuient sur la production d'échantillons de qualité batterie dans les installations de NMG, des visites de sites, des contrôles de qualité et des vérifications diligentes en matière d'environnement.

L'enregistrement de la présentation de la direction est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/L9iaIHftetQ.

Questions mises au vote à l'Assemblée et résultats

Chacune des huit personnes candidates figurant dans la circulaire d'information de la direction datée du 12 mai 2022, fournie en amont de l'Assemblée, a été élue au conseil d'administration de la Société ; dont sept ont été reconduites dans leurs fonctions.

Les actionnaires ont aussi adopté d'autres résolutions présentées, telles que la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP à titre d'auditeur externe jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de la Société et l'octroi au conseil d'administration de l'autorité de fixer sa rémunération, ainsi que la ratification et la confirmation du régime d'options d'achat d'actions de la Société.

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection sont les suivants :

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Nom de la personne candidate Voix en faveur % de voix en faveur Abstentions % d'abstentions Stephanie Anderson 26 736 245 99,38% 165 593 0,62% Daniel Buron 26 072 766 96,92% 828 812 3,08% Eric Desaulniers 26 717 543 99,31% 185 143 0,69% Arne H Frandsen 25 876 021 96,18% 1 026 685 3,82% Jürgen Köhler 26 737 221 99,39% 164 520 0,61% Nathalie Pilon 26 784 397 99,56% 117 365 0,44% James Scarlett 24 907 783 92,59% 1 993 647 7,41% Andrew Willis 26 589 649 98,84% 311 680 1,16%

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DE L'AUDITEUR PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP

Voix en faveur % de voix en faveur Abstentions % d'abstentions 29 544 038 99,57% 127 677 0,43%

RATIFICATION ET CONFIRMATION DU RÉGIME D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Voix en faveur % de voix en faveur Voix contre % de voix contre 23 940 057 88,99% 2 961 205 11,01%

Les résultats des votes tenus à l'égard de tous les points abordés lors de l'Assemblée sont détaillés dans le rapport de la Société sur les résultats des votes, qui peut être consulté sur le profil SEDAR de Nouveau Monde au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.NMG.com

Mise en garde

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris mais pas seulement, ceux qui décrivent les tendances du marché, les discussions commerciales et les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l'installation en temps opportun et aux prix estimés de l'équipement soutenant la production, les prix de vente présumés du concentré de graphite, l'exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de change et les taux d'intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de production, l'obtention d'approbations, de licences et de permis gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions favorables, la stabilité de la main-d'oeuvre, la stabilité des marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de l'équipement et des fournitures essentielles, des pièces de rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les estimations de CAPEX et OPEX, le statut des permis du projet minier Uatnan, toutes les projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales, les perspectives et occasions d'affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l'équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l'équipement, la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l'impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 23 mars 2023, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Les données sur le marché et l'industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de publications industrielles indépendantes, d'études de marché, de rapports et d'enquêtes d'analystes et d'autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources sont généralement fiables, les données sur le marché et l'industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d'autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête. La Société n'a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l'exactitude et l'exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.

19 juin 2023 à 16:20

