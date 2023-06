Contournement de Saint-Lin-Laurentides et réaménagement de la route 335 - Nouvel appel d'offres en vue des travaux de la phase 1





SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le lancement de l'appel d'offres pour la poursuite des travaux de réaménagement de la route 335, à Saint-Lin-Laurentides, incluant l'aménagement d'une voie de virage à gauche dans les deux sens et d'une piste polyvalente.

Ces travaux, qui s'échelonneront sur deux ans, s'amorceront au cours de l'été avec la mise en place de la voie de virage à gauche dans les deux sens, entre la rue de la Cité-des-Pins et l'avenue du Marché. La piste polyvalente, incluse dans cette phase du projet, viendra se raccorder à la piste déjà existante afin de permettre aux piétons et aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité au coeur de la municipalité. Cela favorisera le transport actif sur un nouveau tronçon d'une longueur d'environ 1,2 km.

En plus d'accroître la sécurité, ces interventions contribueront à une meilleure gestion de la circulation dans le secteur en augmentant la fluidité des déplacements, tout en considérant les besoins de tous les utilisateurs du réseau routier.

« Pour notre gouvernement, la sécurité des piétons et des cyclistes est primordiale. Le réaménagement de l'axe principal qui traverse la ville de Saint-Lin-Laurentides est une occasion de redéfinir les besoins de chacun et de mettre en place des mesures qui ont fait leurs preuves en termes de sécurité. Il faut saluer la collaboration des partenaires et des citoyens investis dans ce projet revitalisant pour le secteur. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

Le projet global, d'une longueur totale d'environ 6,5 km, est divisé en trois phases, réparties ainsi :

Phase 1 - Réaménagement de la route 335-337 au sud de la côte de Grâce;



Phase 2 - Contournement de la route 158-335-337 dans le secteur nord;



Phase 3 - Construction d'un pont et du contournement de la route 335-337 dans le secteur sud.

Diverses activités préparatoires ont été réalisées en 2021 et 2022 dans le cadre de la conception des travaux de la phase 1.

Le projet de contournement de Saint-Lin-Laurentides et de réaménagement de la route 335 est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure ainsi qu'au Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie « en réalisation ».

