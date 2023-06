Nomination de Martin Raymond au poste de président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ et Jean-Claude Scraire, président du conseil d'administration du Fonds immobilier de solidarité FTQ sont heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de Martin Raymond au poste de président-directeur général de la filiale immobilière du Fonds. M. Raymond succède ainsi à Normand Bélanger qui a dirigé le Fonds immobilier de solidarité FTQ à titre de PDG, au cours des 14 dernières années.

Depuis 2020, Martin Raymond était vice-président principal aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Raymond pourra compter sur l'expertise de 100 professionnels pour réaliser la mission de l'entreprise et son rôle de catalyseur dans l'industrie.

« C'est une grande fierté pour nous de bénéficier de l'expertise d'un gestionnaire interne pour une nomination à un poste. La grande expertise de M. Raymond, jumelée à son professionnalisme et à son engagement envers le Fonds et sa connaissance approfondie des enjeux du secteur immobilier, lui permettra d'assurer un effet de continuité tout en adaptant notre approche en fonction du contexte économique et des enjeux du Québec, comme la pénurie de logements auxquels nous faisons face présentement, en plus de l'importance de diminuer notre empreinte carbone. L'immobilier constitue un secteur important pour notre organisation. Nous voulons contribuer à bâtir des immeubles plus écologiques et plus durables et des milieux de vie et de travail répondant aux nouveaux besoins de notre société. Au nom de toute l'équipe du Fonds de solidarité FTQ, je salue l'arrivée de M. Raymond dans ses nouvelles fonctions et je suis convaincue qu'il saura contribuer à l'atteinte des cibles ambitieuses liées à notre vision 2026. »

Janie C. Béïque,

présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« Le conseil d'administration est enthousiaste de poursuivre le travail avec M. Raymond. Sa vaste expérience en immobilier et au sein du Fonds immobilier de solidarité FTQ ainsi que sa connaissance fine du marché font de lui la personne tout indiquée pour ce poste clef. Expert aguerri en investissement immobilier et grand leader, il a tout en main pour relever les défis et poursuivre l'évolution du Fonds immobilier dont le rôle est plus que jamais essentiel au Québec. »

Jean-Claude Scraire,

président du conseil d'administration du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« C'est un véritable honneur pour moi d'accéder à ce poste. Fort du savoir-faire de nos quelque 50 partenaires-promoteurs avec qui nous faisons équipe dans nos projets et de notre engagement à intégrer les facteurs ESG dans nos façons de faire, je suis confiant de poursuivre avec succès la réalisation de nos objectifs axés sur la performance et sur notre impact socialement responsable et durable. Je suis d'autant plus fier de pouvoir compter sur l'expertise multidisciplinaire de nos équipes tant en investissement, en développement, en gestion d'actifs et en gestion immobilière, que financière, juridique et marketing. Nous jouons un rôle catalyseur dans l'industrie et nous continuerons à innover en proposant des solutions adaptées aux besoins de notre société et de nos partenaires pour que nos investissements dans des projets tant résidentiels incluant des logements sociaux, communautaires ou abordables, qu'industriel, de bureaux et mixtes partout au Québec, bénéficient à l'ensemble de l'économie du Québec. »

Martin Raymond,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Cumulant plus de 25 ans d'expérience en immobilier, M. Raymond a oeuvré en investissement, en développement stratégique, en évaluation et en gestion d'actifs pour des projets immobiliers situés tant au Québec, au Canada, qu'en Europe et dans les pays émergents. Il a occupé des postes clés de vice-président acquisitions et gestion d'actifs immobiliers et de gestionnaire principal dans diverses sociétés telles que Kevlar, Cushman & Wakefield et Ivanhoé Cambridge.

M. Raymond participe régulièrement à des tribunes publiques et à des comités consultatifs. Il a siégé au conseil d'administration de l'IDU de 2017 à 2023. Il détient le titre d'évaluateur agréé reconnu par l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (E.A.) et par l'Institut canadien des évaluateurs (AACI). Il est diplômé de l'ESG-UQAM et détient un M.B.A. pour cadres en immobilier. Il détient le titre d'évaluateur agréé reconnu par l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (E.A.) et par l'Institut canadien des évaluateurs (AACI). Il est diplômé de l'ESG-UQAM et détient un M.B.A. pour cadres en immobilier.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 753 125 actionnaires.

Avec un actif net de 17,8 milliards, le Fonds appuie plus de 3 600 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2022, il comptait 43 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,8 milliards de dollars dont les projets de construction créeront à terme 27 150 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 291 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

19 juin 2023 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :