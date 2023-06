La révolution énergique : Sigenergy ouvre la voie avec ses solutions optimisées par l'IA





MUNICH, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sigenergy, innovateur de pointe dans le domaine de l'énergie, a présenté son entreprise et sa stratégie, en mettant particulièrement l'accent sur les systèmes de stockage d'énergie alimentés par l'IA, en passe de révolutionner l'industrie de l'énergie.

Sigenergy, qui est une fusion de SIGEN et d'Energy, représente bien ses valeurs fondamentales : sûr, intelligent, écologique, efficace et nouveau. Ces valeurs reflètent l'engagement inébranlable de l'entreprise en faveur de l'innovation continue et du développement de solutions de produits de pointe qui privilégient la fiabilité, la facilité d'utilisation et la fonctionnalité intelligente.

L'industrie de l'énergie se concentre sur le stockage

L'industrie de l'énergie solaire a connu une croissance et une transition significatives au cours des deux dernières décennies, avec l'atteinte de la parité réseau dans de nombreux pays. Sigenergy reconnaît que l'industrie de l'énergie connaît actuellement un changement d'orientation décisif.

« Les solutions photovoltaïques conventionnelles sans stockage d'énergie seront progressivement supplantées?», a déclaré Tony Xu, fondateur et PDG de Sigenergy. « Les véritables leaders de l'industrie de l'énergie seront ceux qui intègrent efficacement l'IA pour autonomiser et optimiser les systèmes énergétiques. »

L'IA au coeur de la transformation du secteur

Les percées de l'intelligence artificielle, y compris le potentiel remarquable libéré par ChatGPT, offrent des possibilités sans précédent pour des applications généralisées dans tous les secteurs. Le secteur de l'énergie peut connaître une transformation accélérée en intégrant l'IA pour améliorer l'efficacité et créer de la valeur pour le client.

S'appuyant sur une équipe de R&D très expérimentée, Sigenergy est un innovateur dans le domaine de l'énergie, offrant un caractère unique et une qualité sans compromis dans les domaines de la conception, de l'ingénierie, du matériel et des logiciels. Alimenté par l'architecture robuste End-Edge-Cloud, le cadre logiciel interne permet une mise à l'échelle transparente du système et favorise les avancées en matière d'IA.

Les alliances stratégiques alimentent la croissance

Reconnaissant l'importance de composants fiables pour une production stable, Sigenergy établit des partenariats tout au long de la chaîne de valeur. En particulier, les collaborations avec les entreprises leaders de l'industrie, Infineon et Ampace, garantissent les normes de qualité les plus élevées. En outre, les partenariats avec TÜV Rheinland et TÜV SÜD renforcent la sécurité et la fiabilité des produits de Sigenergy tout en soutenant l'expansion mondiale.

Le vaste réseau de distributeurs et de prestataires de services de Sigenergy couvre les régions EMEA, APAC et Amérique du Nord, ce qui garantit une large disponibilité des produits.

À propos de Sigenergy

Sigenergy se concentre sur le développement de solutions énergétiques de pointe pour les particuliers et les entreprises, avec des produits allant des systèmes de stockage d'énergie aux onduleurs solaires et aux chargeurs pour véhicules électriques. Notre équipe de R&D de classe mondiale, composée de centaines d'experts de l'industrie, partage la même vision : rendre le monde plus vert grâce à une innovation continue. Avec des ventes et des services à l'échelle mondiale, nous voulons devenir le partenaire le plus fiable de nos clients sur la voie d'un avenir plus durable.

