Infrastructures récréatives, sportives et de plein air - Un nouveau programme fort attendu par l'UMQ





MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue la création aujourd'hui du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), assorti d'un investissement de 300 millions de dollars.

Pour l'Union, ce programme, dont l'appel de projets est prévu en septembre prochain, était très attendu par le milieu municipal. Les besoins sont en effet criants partout au Québec pour construire, aménager, mettre aux normes ou rénover les infrastructures récréatives et sportives municipales.

« Ce nouveau programme sera très populaire, car les projets abondent dans toutes les régions. J'aimerais remercier le président ex-officio et maire de Gaspé, Daniel Côté, qui a fait de ce dossier son cheval de bataille durant son mandat à la présidence de l'Union », a soutenu le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

« Les infrastructures récréatives, sportives et de plein air occupent une place particulière dans nos milieux. Elles sont un lieu de socialisation et d'inclusion, et améliorent la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Ces investissements étaient attendus et nécessaires et je ne doute pas que les municipalités seront au rendez-vous », a ajouté le président de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ et maire de Thurso, monsieur Benoit Lauzon.

L'UMQ se montre déçue toutefois que l'aide financière maximale pour un projet d'infrastructures sportives et récréatives (volet 1) soit maintenue à 20 millions de dollars, comme c'était le cas avec la première mouture du programme mis en place avant la pandémie.

« Dans un contexte inflationniste, les coûts de construction montent en flèche et les projets n'ont évidemment pas les mêmes coûts. Il sera essentiel d'indexer l'aide financière maximale lors des prochains appels de projets », a conclu le président.

19 juin 2023 à 12:20

