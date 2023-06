La puissance au service de l'avenir : les innovations de SOFAR en matière de PV et d'ESS dans tous les scénarios ouvrent la voie à des lendemains plus verts





MUNICH, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- SOFAR, le premier fournisseur mondial de solutions PV et ESS, a organisé le lancement du nouveau produit Powering Forward, dévoilant sa dernière innovation technologique, le système de micro-onduleur SOFAR PowerNano, et le système ESS C&I PowerIn a fait une entrée fracassante à Intersolar, complétant officiellement un portefeuille de solutions tous scénarios couvrant les secteurs résidentiel, C&I et utilitaire, allant des solutions microélectriques aux solutions utilitaires.

SOFAR PowerNano - Système de micro-onduleur pour l'énergie domestique du futur

Conçu pour l'énergie domestique numérique du futur, PowerNano est adapté à tous les scénarios grâce à la combinaison d'un micro-onduleur, d'un concentrateur domestique intelligent et d'une batterie CA, offrant une solution facile à distribuer, à installer et à utiliser qui maximise le retour sur investissement de l'installation solaire photovoltaïque à domicile. Sur la base du couplage solaire avec le stockage d'énergie, le système assure une sécurité ultime intégrant RSD, IP67 et une tension continue de?60V. Parfaitement compatible avec les modules PV haute puissance de 182/210 mm, le système est capable de réaliser jusqu'à 5 % d'augmentation des rendements énergétiques. De plus, l'installation et la maintenance sont extrêmement simples et conviennent aux non-professionnels.

En vertu de la compétitivité prouvée de PowerNano, SOFAR a fièrement signé des protocoles d'accord portant sur 200 000 unités avec PowR Group, Elicity, PV Selected et Vögelin GmbH, marquant ainsi un chapitre crucial de son parcours vers l'ambition net-zéro.

SOFAR PowerIn - Maximisez la valeur de votre toiture

Entre-temps, SOFAR a également lancé PowerIn, conçu pour le stockage d'énergie C&I. L'équilibrage actif au niveau du boîtier permet d'augmenter l'énergie utilisable de la batterie de 5 %. Grâce à la compatibilité avec les modules de puissance de 182/210 mm, le rapport DC/AC atteint 1,5+ avec un LCOE inférieur. En plus de l'AFCI, il dispose d'une protection à 3 couches, d'une protection contre l'emballement thermique et d'une surveillance des nuages pour garantir une sécurité optimale. Pour simplifier encore l'exploitation et la maintenance, PowerIn offre une conception modulaire associée à des batteries de rechange sans entretien pour un remplacement direct, ce qui réduit considérablement les coûts de main-d'oeuvre et les coûts d'investissement initiaux.

Convaincus par la capacité avérée de PowerIn à offrir des économies significatives et à assurer une alimentation électrique stable, PVO International, Bet Solar et PowR Group ont également signé des protocoles d'accord pour PowerIn avec une capacité totale de 1,5 GW, soulignant ainsi la force et l'influence de SOFAR dans le secteur du stockage de l'énergie.

SOFAR PowerMaster & PowerMega - des solutions optimales pour les services publics

PowerMaster est une solution à la pointe de l'industrie, dotée de technologies d'avant-garde. Cette solution sûre et fiable, qui garantit la résilience du réseau dans les conditions de fonctionnement exigeantes du marché, adopte un système innovant de refroidissement hybride par air et par liquide. Avec un rendement maximal de 99,05 % et un courant d'entrée de 20 A par MPPT, PowerMega permet des rendements énergétiques plus élevés. Doté de l'indice de protection IP66 et de l'anticorrosion C5-M, l'onduleur de 350 kW parvient à survivre aux environnements difficiles avec une température de fonctionnement allant de -30? à 60?.

En outre, une gamme complète de solutions PV et ESS adaptées aux scénarios résidentiels, C&I et utilitaires est également exposée, y compris le produit phare SOFAR 5~20kW ESS résidentiel, 3,3~12kW PV résidentiel, 30~50kW C&I PV, et l'ESS résidentiel intégré PowerAll.

Guy Rong, vice-président principal de SOFAR, estime que le lancement de SOFAR PowerNano et PowerIn représente une étape décisive vers la réalisation des objectifs mondiaux de consommation nette zéro grâce à un portefeuille de solutions couvrant tous les scénarios. « Cela démontre notre engagement à accélérer la pénétration des énergies renouvelables abordables. En tirant parti de notre capacité de recherche et de développement, nous espérons poursuivre l'innovation et apporter des solutions pour favoriser un avenir durable pour tous », a-t-il ajouté.

À propos de SOFAR

SOFAR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions solaires photovoltaïques et de stockage d'énergie et s'engage à être le leader des solutions énergétiques numériques avec un portefeuille complet, y compris les onduleurs photovoltaïques, les onduleurs hybrides, les systèmes de stockage par batterie, le stockage central de l'énergie et les solutions de gestion intelligente de l'énergie pour les applications résidentielles, C&I et à l'échelle de l'entreprise. D'ici 2021, SOFAR est entré dans le TOP5 des marques mondiales d'onduleurs hybrides et a mis en place un réseau mondial de recherche et développement avec trois centres de recherche et développement et deux bases de production. En 2022, la capacité de production annuelle de SOFAR a atteint 10 GW pour les onduleurs photovoltaïques et de stockage et 1 GWh pour les batteries. En 2022, SOFAR a expédié plus de 18 GW d'onduleurs dans plus de 100 pays et régions du monde.

