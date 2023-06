ECW annonce une première intervention d'urgence de 2 millions de dollars en République centrafricaine : le financement total atteint les 70 millions de dollars





La directrice exécutive d'ECW, Yasmine Sherif, appelle à un soutien accru pour la République centrafricaine

BANGUI, République centrafricaine, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- En réponse à la multiplication des crises qui ont un impact à la fois sur la communauté d'accueil et sur les enfants réfugiés en République centrafricaine, Education Cannot Wait ( ECW ) a annoncé aujourd'hui une subvention de 2 millions de dollars américains au titre de la première réponse d'urgence. Les programmes financés par l'ECW en République centrafricaine ont déjà atteint environ 250 000 enfants avec près de 70 millions de dollars de financement total.

La directrice exécutive de l'ECW, Yasmine Sherif, a annoncé la nouvelle tranche de financement après qu'une mission des Nations Unies a été menée par le directeur adjoint de l'ECW, Graham Lang, et le HCR - en collaboration avec les autorités éducatives locales et les partenaires de mise en oeuvre - cette semaine dans les régions frontalières avec le Soudan.

À ce jour, environ 15 000 personnes ont fui la guerre au Soudan et sont entrées en République centrafricaine, la majorité d'entre elles étant des réfugiés. L'ECW soutient les efforts, menés par le HCR, avec le gouvernement, les donateurs, les agences des Nations unies, la société civile et les communautés locales afin de mettre en place une réponse coordonnée et inclusive de plusieurs pays à la crise régionale des réfugiés.

« Les conflits, le changement climatique, la COVID-19, la pauvreté, la faim et les déplacements forcés mettent chaque jour de plus en plus d'enfants en danger. Les dirigeants mondiaux doivent intensifier leur soutien à l'ECW et à nos partenaires stratégiques pour répondre à ces crises interconnectées », a déclaré Yasmine Sherif.

La République centrafricaine est l'un des pays les moins développés du monde, où 79 % de la population vit dans la pauvreté, 45 % souffre d'insécurité alimentaire et trois personnes sur quatre ont besoin d'une aide humanitaire. Seul un tiers des enfants terminent l'école primaire et seul un enfant sur dix obtient un diplôme de fin d'études secondaires. Dans tout le pays, au moins 1,5 million d'enfants en âge d'être scolarisés ont besoin d'une aide à l'éducation.

Le nouvel investissement sera réalisé par le HCR. Il permettra d'atteindre ces élèves en garantissant l'accès à des services éducatifs de qualité, en proposant des cours de langue et des cours de rattrapage, en renforçant la protection et le soutien à la santé mentale, en consolidant les infrastructures éducatives, en soutenant les enseignants et en ralliant le soutien de la communauté autour de l'éducation.

« Pour les enfants arrivés du Soudan et les communautés qui les ont si généreusement accueillis, l'éducation a le pouvoir d'ouvrir des portes et de réaliser des rêves. Cette subvention leur permettra, tant aux filles qu'aux garçons, de retrouver l'accès à une éducation protectrice, inclusive et de qualité », a déclaré Fafa Olivier Attidzah, représentante du HCR en République centrafricaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104066/Education_Cannot_Wait_children_in_sub_Saharan_Africa.jpg

19 juin 2023 à 11:06

