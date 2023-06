Services aux Autochtones Canada annonce les trois lauréates des Prix d'excellence en soins infirmiers





OTTAWA, TERRITOIRE NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - Les infirmières et infirmiers dans les communautés éloignées et isolées des Premières Nations et des Inuit fournissent des soins de santé compatissants et culturellement sécurisants, des soins qui doivent respecter et reconnaître les traditions et les cultures des peuples autochtones.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, Vance Badawey, secrétaire parlementaire, a annoncé les trois lauréates exemplaires et remarquables des Prix d'excellence en soins infirmiers de 2023 de Services aux Autochtones Canada (SAC) :

Peggy Florack , infirmière praticienne de SAC, qui a travaillé en partenariat avec l'autorité sanitaire locale et les dirigeants de la bande pour créer une solide clinique de soins primaires dans la Sandy Lake First Nation .

, infirmière praticienne de SAC, qui a travaillé en partenariat avec l'autorité sanitaire locale et les dirigeants de la bande pour créer une solide clinique de soins primaires dans la . Sarah Zimmerling , infirmière bienveillante du Nord qui, après 12 ans au Inuulitsivik Health Centre, trouve toujours des façons d'améliorer et de renforcer ses compétences en soins infirmiers pour la communauté inuite de Puvirnituq .

, infirmière bienveillante du Nord qui, après 12 ans au Inuulitsivik Health Centre, trouve toujours des façons d'améliorer et de renforcer ses compétences en soins infirmiers pour la communauté inuite de . Suzette MacLeod , une infirmière dévouée à la communauté mi'kmaw de la Millbrook First Nation, s'efforce de fournir des soins axés sur les patients en faisant appel à ses compétences culturelles, en communiquant efficacement, en défendant les intérêts des patients et en faisant la promotion de la santé.

Ces prix sont remis chaque année à des infirmières et infirmiers exceptionnels et dévoués qui sont au service des communautés inuites et des Premières Nations. Les lauréates ont été choisies parce qu'elles fournissent constamment d'excellents soins infirmiers, offrent un milieu adapté sur le plan culturel pour promouvoir la santé, préconisent des améliorations aux soins de santé et favorisent la mobilisation des membres de la communauté.

Il faut absolument appuyer l'autodétermination et les solutions de soins de santé dirigées par des Autochtones lorsque l'on fournit des soins infirmiers dans les communautés autochtones. Ces infirmières ont démontré à maintes reprises leur engagement à collaborer et à établir des partenariats avec les dirigeants des Premières Nations et des Inuit afin d'être à l'écoute des besoins de leurs communautés, de les comprendre et d'y répondre. C'est grâce à ces efforts conjoints, à ces modèles de soins culturellement sûrs, que des progrès sont réalisés pour ce qui est d'améliorer la santé et le bien-être des Autochtones.

Citations

« Nous comptons sur les infirmières pour nous soutenir et nous soigner à toutes les étapes de la vie. Dans les communautés des Premières Nations et des Inuit, les infirmières et infirmiers portent d'innombrables chapeaux - des promoteurs de la santé aux spécialistes de la vaccination, en passant par les fournisseurs de soins vitaux et le premier professionnel de la santé du bébé. Peggy Florack, Sarah Zimmerling et Suzette MacLeod ont toutes fait preuve d'un dévouement inlassable à l'égard des soins culturellement sûrs dans leurs pratiques infirmières. Félicitations pour vos efforts visant à améliorer les services de santé dans les communautés des Premières Nations et des Inuit, et merci! »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« J'ai eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui trois infirmières exceptionnelles, des infirmières qui ont fait preuve d'un professionnalisme, d'une passion et d'une patience hors du commun dans le cadre de leurs fonctions. Les soins infirmiers exigent une force particulière, mais ils offrent à ces professionnels de la santé des occasions uniques de créer des liens permanents avec les communautés et les peuples des Premières Nations et des Inuit. Peggy, Sarah et Suzette : je vous offre mes plus sincères félicitations et je vous remercie de votre dévouement constant au service des peuples autochtones partout au pays. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

