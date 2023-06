Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera un discours lors de la cérémonie de sélection du site du Monument national sur les pensionnats autochtones





OTTAWA, ON, le 19 juin 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera un discours lors de la cérémonie de sélection du site du Monument national sur les pensionnats autochtones.

Date : le 20 juin 2023 Heure : 8 h 30 HAE

Lieu : Terrasse de l'édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, Ottawa, Ontario

À propos du Monument national sur les pensionnats autochtones

L'appel à l'action no 81 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) demande « au gouvernement fédéral, en collaboration avec les survivants et leurs organisations de même qu'avec les autres parties à la Convention de règlement, de commander un monument national sur les pensionnats et de l'installer de manière à ce qu'il soit accessible au public et très visible dans la ville d'Ottawa, et ce, pour honorer les survivants et tous les enfants qu'ont perdus les familles et les collectivités concernées ».

Notes à l'intention des médias :

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande par le biais de [email protected] .

La participation à cet événement est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

