Dapple Baby offre maintenant ses solutions de nettoyage sûres et sans danger pour la famille au Canada

TORONTO, 19 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La vie des parents comporte de nombreux défis, que ce soit l'entraînement au sommeil, les petits dégâts d'apprentissage de la propreté ou le continuel nettoyage de la cuisine. Avec l'expansion de Dapple Baby au Canada, ces tâches parentales sont désormais plus faciles à gérer. Les produits sont à base d'ingrédients végétaux et apportent des solutions de nettoyage sûres et efficaces pouvant atténuer le stress et les inquiétudes qui font partie du quotidien des parents.



Dapple Baby est une marque de confiance qui se spécialise dans la création de nettoyants végétaux qui adressent les défis de nettoyage auxquels font face les parents. Actuellement, plus de deux personnes sur trois au Canada se disent très ou assez susceptibles d'opter pour des produits écologiques1; les parents peuvent donc compter sur Dapple Baby en sachant qu'ils sont meilleurs pour leurs bébés et l'environnement.

«?Nos formules végétales nettoient efficacement les dégâts quotidiens de bébé, même les plus tenaces, affirme Richard Palmer, le directeur général d'Eleeo Brands. Nous créons nos produits dans le dessein d'alléger les inquiétudes des parents et de leur offrir un moyen plus sûr et naturel de nettoyer les articles de bébé sans craindre la présence de produits chimiques ou de résidus nocifs. La transparence des ingrédients utilisés apporte une plus grande tranquillité d'esprit aux parents, sans oublier que nos produits sont non testés sur les animaux.?»

Une étroite collaboration avec des toxicologues, des pédiatres et des dermatologues a permis à Dapple Baby de méticuleusement mettre au point des nettoyants auxquels les parents peuvent faire confiance pour la propreté des biberons, des jouets, des tire-lait et encore plus. Les solutions novatrices de nettoyage de la marque ont été conçues pour nettoyer les dégâts les plus tenaces et être à la fois douces pour bébé et l'environnement.

Liquide Dapple Baby Pour Biberons et Vaisselle: Il nettoie efficacement les biberons, les gobelets, les tétines et les pièces du tire-lait à l'aide d'une technologie verte primée qui cible les résidus de lait et qui utilise le bicarbonate de soude pour lutter contre les odeurs. La puissance supérieure de nettoyage de cette formule a fait ses preuves et élimine jusqu'à 50 % plus de résidus et d'odeurs laissés par le lait que les autres marques, ce qui permet aux parents de gagner du temps et de pouvoir faire plus avec moins d'effort.

Des lingettes aux ingrédients végétaux hautement efficaces pour nettoyer les pièces et les accessoires du tire-lait, les téterelles, les vêtements d'allaitement, et plus encore, grâce à une technologie verte primée qui cible les résidus de lait maternel et qui ne nécessite aucun rinçage. Détergent à Lessive Dapple Baby Pour Bébé: Formule hypoallergénique compatible avec les couches lavables et fabriquée sans produits nocifs tels que SLS, SLES, parfums synthétiques, colorants, parabènes, phtalates, 1,4-dioxanne, chlore, formaldéhyde, azurants optiques ou clarifiants et alcool.



Les formules primées, aussi naturelles qu'efficaces, de la marque sont reconnues pour leurs ingrédients de qualité exceptionnelle et gagnent la confiance des mamans depuis plus de dix ans.

Les produits Dapple Baby sont actuellement offerts dans de nombreux magasins à travers le Canada et en ligne sur Amazon.ca. Pour célébrer cette nouvelle expansion en sol canadien, Dapple Baby offre pour une durée limitée un coupon de réduction pour leur savon à vaisselle et biberon. Obtenez dès maintenant votre rabais sur https://bit.ly/dapplefrenchcoupon!

Pour un complément d'information sur Dapple Baby, visitez le site dapplebaby.com.

À propos de Dapple

Créée par deux mamans, Dapple offre des produits d'entretien écologiques sans danger pour bébé et spécialement conçus pour relever les défis uniques de nettoyage auxquels doivent faire face les parents. Leurs produits ne contiennent que des ingrédients issus de la nature pour nettoyer les «?dégâts de bébé?» les plus tenaces, que ce soient les résidus de lait dans les biberons, les taches de régurgitation sur les vêtements ou les traces de doigts collants sur les jouets. Conçus en partenariat avec des toxicologues, des pédiatres et des experts en chimie verte, tous les produits Dapple sont fabriqués avec des ingrédients végétaux, sans colorants ni parfums synthétiques, sans SLES, sans parabènes ni phtalates et ne sont jamais testés sur des animaux.

Les produits Dapple sont en vente dans les magasins de détail à travers le Canada, notamment Toys "R" Us, Walmart et Amazon.ca.

Vous pouvez suivre notre page @DappleBaby sur Facebook et Instagram ainsi que notre page @dapplebrand sur TikTok pour des conseils et trucs de nettoyage amusants!

1 https://www.businesswire.com/news/home/20221116005955/en/Canadians-Clean-with-the-Environment-in-Mind-This-Holiday-Season-More-Than-2-in-3-Canadians-Likely-to-Switch-to-Environmentally-Friendly-Products

19 juin 2023 à 09:35

