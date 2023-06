Québec solidaire réclame une stratégie routière visant zéro accident grave ou mortel sur la route





QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Suite à la publication du bilan routier désastreux publié par la SAAQ, soit le pire en 10 ans en matière de décès sur nos routes, le député de Taschereau et responsable de Québec solidaire en matière de Transports, Etienne Grandmont, réclame une stratégie routière qui s'inspire de la Vision Zéro.

« La ministre Guilbault s'est engagée à déposer un plan d'action en sécurité routière, les parents et les enfants du Québec attendent depuis trop longtemps déjà ! On a atteint la limite de ce que les campagnes traditionnelles de sécurité routière peuvent donner comme résultats. Si la CAQ veut vraiment améliorer le bilan routier, il est temps de s'inspirer des meilleures pratiques dans le monde, comme la Vision Zéro en Suède. Il faut poursuivre les efforts de sensibilisation et de répression, mais ça ne peut être les seules avenues utilisées », souligne M. Grandmont.

Alors que le plan d'action de la ministre se fait attendre, les groupes citoyens et les familles qui se sont mobilisés pour plus de sécurité routière aux abords des écoles plus tôt cette annéeréclament des engagements sérieux de la part du gouvernement de la CAQ pour la sécurité de tous les usagers et les usagères de la route.

« Depuis 10 ans, ce sont plus de 27?000 personnes qui ont été blessées et 650 personnes qui sont décédées alors qu'elles se déplaçaient à pied au Québec. Si on avait un aussi bon bilan routier que la Suède, on aurait eu, en 2021, environ 600 blessés graves de moins et environ 200 décès de moins. La Vision Zéro, c'est une stratégie qui est proactive plutôt que d'être réactive. C'est une stratégie qui travaille sur les causes plutôt que sur les effets et qui vise ultimement zéro décès sur les routes et zéro accident grave. C'est ça qu'on doit viser sur nos routes au Québec », ajoute le député de Taschereau.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

19 juin 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :