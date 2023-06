Coupa permet aux entreprises européennes de réduire leurs coûts de 43 milliards d'euros





Coupa renforce la résilience financière des entreprises grâce à sa plateforme et, face à la demande croissante en Europe, nomme Paul Maguire Senior Vice President, EMEA.

PARIS, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Coupa Software, leader du Business Spend Management (BSM), annonce qu'elle gère désormais plus de 1 400 milliards d'euros de dépenses professionnelles cumulées pour les entreprises européennes. La plateforme a ainsi aidé les entreprises à réaliser plus de 43,1 milliards d'euros d'économies depuis 2014, et plus de 10,2 milliards d'euros pour la seule année 2022.

A l'échelle mondiale, les dépenses cumulées des entreprises gérées qui transitent par Coupa s'élèvent à plus de 3,7 milliards d'euros et les économies réalisées depuis 2014 à 143,5 milliards d'euros, dont 34,7 milliards d'euros pour la seule année 2022.

Face à un environnement économique difficile pour les entreprises, Coupa soutient ses clients afin qu'ils puissent s'adapter à ces conditions difficiles, en réinventant la façon dont ils gèrent leurs dépenses et en améliorant la visibilité sur leurs finances. Les clients de Coupa ont ainsi pu libérer plusieurs milliards de capitaux leur ayant permis de financer des projets essentiels.

Kantar, un leader mondial dans le domaine des données, de l'analyse et du conseil, utilise la plateforme Coupa pour sa transformation BSM. Grâce à la plateforme, Kantar est en mesure d'augmenter sa rentabilité en réalisant des économies et en améliorant la Diversité et Inclusion grâce à un programme de diversité des fournisseurs en plein essor.

"Plutôt que de faire de la réduction des coûts l'objectif principal, comme c'est souvent le cas dans le domaine des achats, nous nous attaquons d'abord aux questions stratégiques. Ce faisant, nous sommes mieux placés pour réaliser des réductions de coûts durables sur le long terme", explique Stephen Day, directeur des achats de Kantar. "Nous plaçons également la D&I au coeur de toutes les activités d'approvisionnement. Non seulement nous nous efforçons de mettre en place une direction des achats sensible aux problématiques de diversité et d'inclusion diversifiée et inclusive, mais nous utilisons les données de Coupa pour être très précis sur la manière dont nous nous approvisionnons et mesurons la diversité dans notre chaîne d'approvisionnement."

Au cours de l'année écoulée, la base de clients EMEA de Coupa a augmenté de 25 %. Parmi les clients ayant récemment rejoint Coupa en Europe, citons Equans, Villeroy & Boch AG, Ratepay, et Hargreaves Lansdown Asset Management Limited, entre autres.

Afin d'aider les entreprises européennes à renforcer leur résilience et optimiser leur santé financière mais aussi à relever leur défis, Coupa a nommé Paul Maguire au poste de Senior Vice President de la région EMEA. Paul Maguire travaille depuis plus de 30 ans dans le secteur des logiciels d'entreprise. Il a démontré sa capacité à développer des entreprises ainsi que des équipes afin d'atteindre des niveaux de réussite et de croissance constants, prévisibles et durables.

Avant de rejoindre Coupa, Mr. Maguire était SVP International chez Appian et a occupé des postes de direction chez Genesys, Pegasystems - où il a contribué à multiplier par 6 la croissance en huit ans - ou encore Staffware (aujourd'hui Tibco). Il a commencé sa carrière dans l'ingénierie logicielle, avant d'occuper des fonctions de conseil, de gestion de projet, d'avant-vente et de vente, ainsi que des responsabilités de direction générale au cours des 20 dernières années. Afin de renforcer sa croissance en Europe, Coupa a récemment procédé à une autre nomination stratégique, celle de Patrick Scully, qui rejoint l'entreprise en tant que vice-président des opérations.

"Coupa aide les entreprises à améliorer considérablement leurs fondations afin qu'elles soient sur un terrain solide leur permettant de libérer du capital et construire l'avenir", déclare Paul Maguire, SVP EMEA chez Coupa. "Une grande partie de mon rôle consiste à veiller à ce que notre clientèle en Europe, en constante croissance, tire pleinement profit de notre plateforme BSM, afin qu'elle puisse prospérer en ces temps difficiles, et non pas survivre."

Du 19 au 21 juin 2023, Coupa réunira sa communauté BSM mondiale à l'occasion d'Inspire, un événement annuel durant lequel les professionnels de l'industrie supply chain, des achats, de l'IT, de la finance et de la trésorerie se réunissent pour collaborer et innover. L'événement a pour but d'aider les entreprises à accélérer les performances et à élever leur objectif.

À?propos?de?Coupa

Coupa?est la plateforme?de?Business Spend Management (BSM) qui unifie les processus à travers les fonctions Supply chain, Achats et Finance.?Coupa?donne les moyens aux entreprises du monde?entier d'optimiser la valeur ajoutée et?de?transposer leur vision au niveau opérationnel grâce à une meilleure gestion?des dépenses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur? www.coupa.com/fr ?ou suivez-nous sur? LinkedIn ?ou? Twitter .

Note: La devise a été convertie du dollar américain en euro le 15 Juin 2023, à l'aide de XE.com, lorsque le taux de change était de 1,00 dollar américain = 0,914109 euro.

