Nippon Express Europe a participé pour la première fois à LogiPharma 2023





TOKYO, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH, une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a participé pour la première fois au salon LogiPharma 2023 qui s'est tenu à Lyon, en France, du mardi 25 avril au jeudi 27 avril.

LogiPharma 2023 est l'un des plus grands salons pharmaceutiques internationaux, axé sur les enjeux, les tendances et les dernières technologies dans les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

Le salon a attiré plus de 1 400 participants impliqués dans les chaînes d'approvisionnement et la logistique, y compris les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, les fabricants de dispositifs médicaux, les fournisseurs de services et d'équipement ainsi que les fournisseurs de logistique.

Le stand du groupe Nippon Express a présenté son réseau mondial de sites d'affaires certifiés « Good Distribution Practice (GDP)* » et ses services de transport et de stockage de haute qualité offrant diverses gammes de contrôle de la température adaptées aux processus de distribution pharmaceutique.

Le groupe Nippon Express continuera à développer ses services de logistique pharmaceutique à l'échelle mondiale et à intensifier ses efforts mondiaux dans l'industrie pharmaceutique, positionnée comme une industrie prioritaire dans le plan d'affaires du groupe.

*Good Distribution Practice (GDP) : Bonnes pratiques de distribution

