Sungrow FPV présente sa nouvelle solution de système photovoltaïque flottant au salon Intersolar Europe 2023





HEFEI, Chine, 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow FPV, le premier fournisseur mondial de solutions de systèmes photovoltaïques flottants, a dévoilé sa dernière solution de systèmes photovoltaïques flottants lors du salon Intersolar Europe 2023 à Munich. Les expositions de la société ont présenté des innovations techniques compétitives pour l'approvisionnement en énergie à long terme qui visent à aider les clients à atteindre une gestion de l'énergie plus intelligente et plus rentable.

La solution de système flottant s'est appuyée sur trois avantages clés. Tout d'abord, la flexibilité de l'agencement, qui permet une disposition variable du système, augmente la capacité installée par unité de surface et améliore l'efficacité de l'utilisation, ce qui se traduit par des avantages plus importants en termes de production d'électricité. Ensuite, le système peut être ajusté en fonction du scénario d'application sur le site du projet, ce qui garantit un fonctionnement efficace et fiable. En outre, la solution est facile à installer et à entretenir, ce qui permet de résoudre les problèmes d'installation et d'entretien rencontrés par les utilisateurs tout en garantissant un rendement élevé, un fonctionnement sûr et durable de la station photovoltaïque flottante.

« Au cours du processus de mondialisation, Sungrow FPV a compris les difficultés rencontrées par les clients sur les différents marchés. Pour le marché européen, nous adhérerons toujours au principe du long terme, nous resterons orientés vers le client, nous adopterons des mesures en fonction des conditions locales et nous concevrons des produits de manière scientifique afin de garantir la valeur ajoutée pour le client », a déclaré Wang Lei, directeur général adjoint de Sungrow FPV, sur le stand (A4.250) de Sungrow FPV.

Le marché européen de l'énergie photovoltaïque connaît une croissance rapide. Avant la publication du « Plan REPowerEU », la Commission européenne a relevé l'objectif en matière d'énergies renouvelables pour 2030 de 40 % à 45 %. Selon des prévisions officielles, le marché européen de l'énergie photovoltaïque flottante devrait connaître une évolution diversifiée et modulable au cours de la prochaine décennie et recéler un potentiel de croissance important.

Sungrow FPV se consacre à la réalisation de sa vision, à savoir « être le navigateur mondial du PVF », par le biais d'une recherche et d'un développement continus, de solutions innovantes en matière de systèmes photovoltaïques flottants. Cet engagement permet l'adoption généralisée de l'électricité verte, au bénéfice du processus européen de neutralité carbone.

À propos de Sungrow FPV

Sungrow Floating PV est une entreprise clé de haute technologie qui se consacre à la fourniture de solutions de systèmes photovoltaïques flottants. S'appuyant sur les 25 années d'expérience du groupe Sungrow en matière de développement et de production dans l'industrie photovoltaïque, Sungrow Floating PV se concentre sur la fourniture de solutions de systèmes photovoltaïques flottants écologiques, fiables et efficaces. Avec la vision « d'être le navigateur mondial du PVF », son objectif permanent est de fournir des services uniques à haut rendement et de mener le développement écologique du PV flottant.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://en.sungrowfpv.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2103871/image.jpg

19 juin 2023 à 01:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :