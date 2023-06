RIYAD AIR - LE NOUVEAU TRANSPORTEUR NATIONAL D'ARABIE SAOUDITE DÉBARQUE A PARIS POUR PRÉSENTER AU MONDE L'AVENIR DE L'AVIATION





PARIS, 18 juin 2023 /PRNewswire/ -- Un nouveau chapitre du tourisme s'ouvre sur la scène mondiale avec la compagnie aérienne de classe mondiale Riyad Air, qui fait ses débuts internationaux à l'occasion de la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace à Paris-Le Bourget.?Le Boeing 787-9 Dreamliner orné de la livrée unique de Riyad Air s'est posé après avoir survolé la ville de Riyad pour sa première présentation officielle, le lundi 12 juin.

La nouvelle compagnie aérienne d'Arabie saoudite desservira plus de 100 destinations et accueillera 100 millions de visiteurs d'ici 2030, faisant de la ville de Riyad une plaque tournante pour les voyages internationaux et encourageant les visites professionnelles et de loisir dans le Royaume.?La compagnie aérienne portera une attention toute particulière aux moindres détails de l'expérience des passagers et disposera d'une technologie qui élèvera le niveau de l'industrie.?L'identité de la marque reflète l'héritage du Royaume tout en étant moderne et tournée vers l'avenir, avec le slogan « The Future Takes Flight » (L'avenir prend son envol).???

L'avion est exposé au salon, ce qui permet aux visiteurs de voir de près sa livrée indigo unique. La couleur lavande symbolise la nature accueillante et hospitalière des habitants du Royaume, et représente la plante naturelle qui recouvre l'Arabie saoudite au printemps, tandis que le dessin sur la queue évoque le mouvement des tentes à baldaquin dans le désert.

La ville de Riyad devient rapidement un acteur majeur du commerce mondial et la croissance rapide de l'économie saoudienne, dont l'objectif est de figurer parmi les 15 premières économies mondiales d'ici 2030, dépasse celle des autres grandes économies.?Le Royaume d'Arabie saoudite compte de nombreux sites touristiques en développement, comme Al Ula, Diryah et Qiddiyah, et la compagnie aérienne nationale rendra le Royaume plus accessible tout en positionnant Riyad en tant que leader mondial de l'excellence dans le domaine de l'aviation.

La compagnie aérienne, qui rejoindra le secteur mondial de l'aviation avec pour code de désignation RX, est un catalyseur de la stratégie nationale du transport et de la logistique et de la stratégie nationale du tourisme qui s'appuient sur la situation stratégique du Royaume reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe.? Elle est présidés par le gouverneur du Fonds d'investissement public, Son Excellence Yassir Al-Ramayyan, et dirigée par Tony Douglas.?????

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2103271/Riyadh_Air_launches_globally.jpg

18 juin 2023 à 18:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :