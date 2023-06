/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Les leaders du traité Robinson Huron, le Canada et l'Ontario feront une mise à jour importante au sujet du litige en cours concernant les annuités/





TERRITOIRE DU TRAITÉ ROBINSON HURON, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Des représentants du Robinson-Huron Treaty Litigation Fund et les gouvernements de l'Ontario et du Canada feront une annonce sur les jalons importants et les prochaines étapes du litige en cours concernant les annuités découlant du traité Robinson Huron. Le chef Dean Sayers, le secrétaire-trésorier du Robinson Huron Treaty Litigation Fund Duke Peltier, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones du gouvernement de l'Ontario, seront présents.

Un point de presse en personne et virtuel suivra.

Participation des médias

Les membres des médias peuvent participer en personne ou virtuellement.

Pour participer en personne, veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer votre présence. Lorsque vous arriverez sur place, veuillez également vous inscrire à la table d'inscription des médias située près de l'entrée.

Pour participer virtuellement, les membres des médias sont invités à s'inscrire ici avant midi (HE) le 17 juin 2023. Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant l'information sur la participation à l'événement.

Date : Le 17 juin 2023

Heure : 13 h 30 (HE)

Lieu : Université Laurentienne

935, route Ramsey Lake

Sudbury (Ontario) P3E 2C6

Centre d'apprentissage et de partage autochtone -- Lien à Google Maps

Édifice Parker

Stationnement : Les visiteurs doivent se garer sur le terrain B ou E (le terrain réservé aux visiteurs), qui est gratuit la fin de semaine.

Consultez Google Maps pour connaître l'emplacement exact.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

17 juin 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :