8 tests extrêmes réussis : comment la fabrication intelligente de Yingli Solar prend-elle le monde par surprise ?





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Intersolar Europe, une exposition mondiale prestigieuse pour l'industrie solaire, a été ouverte à Munich, en Allemagne, du 14 au 16 juin. Yingli Solar a rencontré un visiteur spécial sur son stand A2-270 : un représentant de PVEL, une agence internationale de test tierce. C'était la deuxième fois que PVEL rendait visite à Yingli Solar lors d'une exposition, après celle de la SNEC à Shanghai, où PVEL avait décerné à Yingli Solar le titre mondial de « Top Performer ». Le représentant de PVEL a une fois de plus exprimé son appréciation et ses louanges pour les modules de Yingli Solar en utilisant deux mots pour décrire la qualité des modules démontrée lors des tests : « excellent », « incroyable », et en utilisant une seule expression pour décrire Yingli Solar : « l'un des rares fabricants ».

Pourquoi Yingli Solar a-t-il reçu autant d'éloges de la part de l'agence de test tierce la plus réputée au monde ?

Regardons de plus près.

En général, PVEL réalise 8 tests extrêmes sur les modules concernés selon des normes plus strictes que celles de la CEI. Par exemple, la norme pour les tests de cycle thermique est trois fois plus stricte que celle de la CEI. Plus précisément, les modules doivent être soumis à huit tests PVEL comme suit :

1. TC : test de cycle thermique, conformément à la norme trois fois plus stricte que celle de la CEI.

2. DH : test de chaleur humide, conformément à la norme deux fois plus stricte que celle de la CEI.

3. MSS : séquence de stress mécanique, qui testera la qualité des modules sous des charges dynamiques et statiques.

4. Hail : Séquence de stress de la grêle. La CEI teste généralement les produits avec des grêlons d'un diamètre de 25 mm, mais PVEL utilise des grêlons d'un diamètre de 50 mm. Dans des conditions de test aussi difficiles, Yingli Solar est « l'un des rares fabricants à avoir réussi ce test », a déclaré PVEL.

5. PID : 192 heures pour la norme PVEL, plus stricte que la norme de la CEI (96 heures).

6. LETID : dégradation induite par la lumière et la température élevée, selon la norme plus stricte que celle de la CEI.

7. LID : dégradation induite par la lumière, selon la norme plus stricte que celle de la CEI.

Les sept tests susmentionnés ont pour but de vérifier la fiabilité des modules dans des conditions extrêmes, et seuls ceux dont l'affaiblissement de l'efficacité n'est pas supérieur à 2 % sont considérés comme gagnants. Les modules de Yingli Solar ont passé avec succès les sept tests susmentionnés avec un taux d'affaiblissement bien inférieur à 2 % pour chacun d'entre eux, voire à 0,04 % seulement pour un test.

Ce n'est pas la fin de l'histoire.

Voici la partie la plus merveilleuse.

PVEL effectue un test PAN sur les modules, en simulant la production d'énergie à deux endroits typiques par le biais de PVSYST, et seules les nomenclatures se situant dans le 25e percentile supérieur seront inscrites sur la liste blanche.

Les modules de Yingli Solar ont non seulement réussi ces sept tests rigoureux, mais ils se sont également classés dans le 25e percentile supérieur de tous les modules testés en termes de production d'énergie.

Dans quelle mesure est-il difficile pour un fabricant de réussir ces huit tests ? Les données ont montré que sur les 35 candidats aux tests dans le monde, seuls 5 ont réussi ces 8 tests, et Yingli Solar était l'un d'entre eux !

Vous pouvez consulter les résultats des tests de ces fabricants en visitant le site officiel de PVEL à l'adresse https://www.pvel.com/.

La réussite de Yingli Solar à ces tests de haut niveau est due à l'accumulation de recherches scientifiques et aux efforts de contrôle de la qualité déployés au cours des 25 dernières années. Ayant fait leurs preuves dans de nombreux cycles photovoltaïques, les produits de Yingli Solar ont été largement reconnus par les clients du monde entier. Les utilisateurs chinois ont déclaré que les produits de Yingli Solar étaient efficaces et sûrs depuis plus de 20 ans, tandis que les clients internationaux ont été impressionnés par la haute qualité et la durabilité des modules.

Un fonctionnement fiable et la satisfaction des clients sont les preuves les plus convaincantes de la qualité d'un produit.

Le temps dit tout. Yingli Solar est le choix inébranlable des clients depuis 25 ans !

16 juin 2023 à 16:05

