Antaisolar lance SolarAid, une plateforme de conception de toits solaires de nouvelle génération, à l'occasion du salon Intersolar Europe 2023





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Antaisolar, le principal fournisseur de l'ensemble de la chaîne industrielle des systèmes de montage photovoltaïques, a officiellement annoncé le lancement de sa plateforme de conception de toits solaires de nouvelle génération, SolarAid, dédiée à la simplification du processus de conception et de devis des projets photovoltaïques sur les toits pour les utilisateurs finaux et les distributeurs, à l'occasion d'Intersolar Europe 2023.

Les installations photovoltaïques sur les toits deviennent rapidement une solution de plus en plus populaire pour les propriétaires dans le monde entier. Le toit en pente d'une maison ou le toit en tôle d'un entrepôt nécessitent un système de conception adapté pour une installation sûre et efficace des projets photovoltaïques. Antaisolar s'engage à fournir des solutions de montage PV professionnelles et innovantes, en lançant SolarAid, notre clé pour répondre à ce besoin croissant de marketing.

SolarAid est une plateforme intelligente de conception de toits solaires, pilotée par l'utilisateur, qui simplifie le processus de conception et d'établissement de devis pour les projets photovoltaïques en toiture. Elle rompt avec le mode de consultation traditionnel ; les propriétaires et les installateurs n'ont plus besoin de communications interminables. En soumettant les informations relatives au projet, cette plateforme en ligne peut produire un plan professionnel et fournir un guide d'installation, répondant ainsi à presque tous les besoins des projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits.

Simple : cinq étapes, jusqu'à 15 fois plus rapide que la procédure traditionnelle

Grâce à cinq étapes simples, à savoir la détermination de l'emplacement, la confirmation de l'environnement, l'esquisse du toit, la sélection du produit et la sortie du format final, les utilisateurs peuvent facilement obtenir une conception personnalisée et améliorer l'efficacité jusqu'à 15 fois plus rapidement qu'avec les procédures traditionnelles.

Intelligent : algorithme d'alignement des modules photovoltaïques, évitant aux utilisateurs la difficulté du choix

SolarAid adopte de manière innovante l'algorithme d'alignement des modules photovoltaïques. En saisissant l'emplacement et en décrivant l'état de la toiture, le système trouvera automatiquement la solution photovoltaïque la plus adaptée en fonction de la situation géographique et des images satellite haute définition. Il recommandera intelligemment des marques et des produits, évitant ainsi aux utilisateurs la difficulté de choisir.

Professionnel : base de données puissante, prend en charge le professionnalisme des solutions

SolarAid dispose d'une puissante base de données intégrée, contenant d'abondantes normes de construction, des données sur la pression du vent et de la neige, des informations riches et précises sur les composants pour la plupart des régions. SolarAids dispose également d'un système de vérification et de correction des forces, grâce à une analyse complète des données, garantissant le professionnalisme de la conception du projet pour que les clients puissent passer leurs commandes directement auprès des distributeurs.

Convivial : esquisse d'un toit solaire idéal sur la base de scénarios réels

SolarAid propose des illustrations et des conseils d'utilisation afin de rendre la sélection des produits plus intuitive et lucide pour les utilisateurs.

Même les débutants en matière de produits photovoltaïques peuvent facilement comprendre et utiliser SolarAid, et esquisser leur toit solaire idéal sur la base de scénarios réels.

Pour en savoir plus sur SolarAid : https://www.antaisolar.com/introducing-solaraid-redefining-solar-roof-design_n230

Contact-nous : [email protected].com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2102993/image_5016703_43611654.jpg

16 juin 2023 à 13:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :